台東縣焚化爐最快10月試營運，環保聯盟台東分會長、台東公民監督聯盟總召李偉俊率領數名成員至台東縣議會抗議。（蔡旻妤攝）

台東縣焚化爐最快10月試營運，台東縣縣議員林參天7日關心重啟驗收事宜。（蔡旻妤攝）

爭議16年的台東縣焚化爐整修完成，最快10月試營運。台東縣議會正值選前最後1次定期會，縣議員林參天、陳宏宗7日紛紛關心焚化爐重啟驗收事宜，台東環保聯盟成員也在議會門口舉牌抗議，反對重啟焚化爐。台東縣環保局強調已即時公布各項指標汙染物的數值，隨時都能上網監看。

「堅決反對重啟焚化爐！」環保聯盟台東分會長、台東公民監督聯盟總召李偉俊率領數名成員，手持抗議標語，在縣議會門口大聲喊出口號，強調反對重啟焚化爐，並在縣議會旁聽席監督。

台東縣府花19.6億元買回閒置16年的焚化爐，整修後於2月至7月試俥、試燒垃圾，待驗收完畢將試營運。林參天質詢時表示，已經16年沒有啟用過的焚化爐，今年整修試燒，然而環保局從未對外公開測試結果，怎麼能讓民眾相信不會造成環境汙染。

「焚化爐重啟，台東的天空將不再純淨，台東市民不應與焚化爐相伴」台東環保聯盟認為，焚化爐一旦啟用，全台空氣品質最佳的台東縣將受到焚化爐排放的廢氣汙染，倘若垃圾燃燒不完全，更可能產生危害。

台東縣環保局長郭建成強調，焚化爐新設備標準嚴格，啟用不會造成汙染，焚化爐煙囪口已設置連續自動監測空氣設施，即時公布各項指標汙染物的數值，歡迎民眾隨時上網監看。

由於焚化爐運轉1天要處理300噸垃圾才不會虧損，台東縣每日垃圾量約100噸左右，必須靠挖出舊掩埋場的垃圾來補足。台東市、卑南鄉及關山鎮等3處已飽和的垃圾掩埋場正辦理活化工程，將舊的垃圾重新篩選分類，把可燃物送至焚化爐焚燒。

台東市建農垃圾掩埋場因工程延宕，遭環保署收回部分補助，外界質疑垃圾量恐不足。郭建成則強調不會影響營運垃圾量，未來也會爭取後續經費。

由於多名縣議員關心焚化爐進度，縣議會要求環保局將試燒結果向縣議會報告，並提供相關書面資料，除供議員審視，也能消除各界疑慮。