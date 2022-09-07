蘋果秋季發表會預計在台灣時間8日凌晨1點登場，預計新款iPhone 14系列手機會是主秀，但外傳Apple Watch 8、AirPods Pro 2及Apple Watch Pro等產品也都會亮相。

最受矚目的iPhone 14系列，預計在iPhone 14 Pro系列以上會將前鏡頭瀏海設計改為驚嘆號設計，此外，鏡頭、仿生晶片上的使用效率與規格都有提升，顏色部分，紫色取代iPhone 13的粉色、iPhone 13 Pro系列的天峰藍。

市場傳聞新推出的Apple Watch 8外觀與Apple Watch 7差不多，但新增低功耗模式延長電池壽命，整體而言，運作效率也會比前一代更出色，甚至傳出會增加體溫檢測、車禍檢測和自動報警功能。

此次也傳出蘋果將推出Apple Watch Pro系列，主要使用者是針對戶外運動需求、極限運動的用戶，先前渲染圖則曝光，Apple Watch Pro擁有47至49公釐更大的錶殼，沒有弧形邊緣的平面螢幕，左右兩側將有實體按鈕，機能性更高。

先前關於AirPods Pro 2的傳聞則顯示，外觀與前一代相似，但耳柄變短，整體降噪能力與運作效能提升，且環繞音效效果，充電盒配備喇叭，透過尋找功能，可以讓充電盒發出聲音，最後顏色方面傳出有紅色新色可以選擇。