東哥遊艇(8478)8月合併營收3.38億元，年減33.3％，前8月營收35.6億元，年成長13.8％。由於自有品牌(OA)遊艇組合區間介於27公尺至37公尺，產品單價高、呎型大小價差超過一倍，單月營收因交船產品組合不同而有所波動。不過，公司表示，美國大型遊艇終端需求不墜，對未來展望維持正向樂觀。

東哥遊艇表示，東哥具有多元整合營運模式，涵蓋製造、銷售及服務等業務，提供富豪船主無微不至的服務；OA品牌深耕美國市場逾40年，在大型豪華遊艇中市佔排名第一，品牌聲譽及客戶忠誠度超越歐系品牌，OA在市場上具有定價力 (price setter)，競爭優勢更助於OA遊艇售價能高於同業。

此外，世界排名前5大遊艇商中，東哥是唯一採半客製、計畫性生產模式的製造商，利於規劃高效率生產排程；東哥獨特研發共享模式(platform/engineering sharing)更利於生產效能掌控，例如善於透過模具改良可大幅減少重新開模的時間及金錢成本。

東哥製造基地在高雄，台灣各項生產、管銷優勢亦能靈活運用至海外據點，創造高成本效益，是公司競爭優勢之一。