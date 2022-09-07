公民監督國會聯盟昨質疑國民黨立委拒絕揭露利益衝突迴避相關資訊，批評國民黨台北市長參選人蔣萬安「你是國民黨聽話的狗嗎？」蔣萬安競辦發言人黃子哲今直呼，「公民監督」淪為「刁民奸督」，只敢痛批蔣萬安，對同樣未給資料的立委鄭運鵬卻連指教卻怯懦，其政治操作斧鑿甚深，立場雙標到令人作噁。

黃子哲批評，只因國民黨團決議不繳資料給早已綠化的公督盟，其執行長張宏林竟大罵立委蔣萬安是「聽話的狗」，這種極具針對性又汙辱性的粗暴言論，除了要為其組成的教育、文化等團體會員感到不值外，更凸顯這已非「公民監督」而是「刁民奸督」，這個公信力與正當性均消耗殆盡的附隨組織就是自己把自己送進墳場。

黃子哲指出，今年初華視前總經理莊豐嘉因不滿國民黨的預算提案，就揚言要「修理」國民黨，但立法院監督政府預算天經地義，莊豐嘉竟然挾媒體威脅立委，這已經可惡至極，張宏林還在記者會上替莊豐嘉撐腰，大開民主倒車這也導致國民黨團拒絕配合公督盟。

黃子哲質疑，連公督盟自己都承認，從2014年至去年不願意提供公督盟資料的立委從20幾位增加到60幾位，藍、綠立委都有，公督盟不思檢討反省，還日益囂張跋扈，但只敢痛批蔣萬安，對同樣未給資料的鄭運鵬卻連指教卻怯懦，其政治操作斧鑿甚深，立場雙標到令人作噁。

黃強調，立委當然可以被監督或評鑑，但劣等公民素質的監督者，「不配！」。