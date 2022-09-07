白安與男主角李見騰有親密對手戲。（相信音樂提供）

白安為求MV真實性，自己加戲泡冷水澡。（相信音樂提供）

白安〈剛好〉道出當代女性共有心聲。（相信音樂提供）

白安新歌〈剛好〉MV由金獎資深導演黃中平執導、李見騰擔任男主角，白安和李見騰早在2014年《What’s next？ 接下來是什麼》專輯就拍攝過3首MV，相隔8年再度合作，兩人都看到彼此的成長，因為有許多親密戲，對於怕生的白安，男主角也給予她十足的安全感。

另外，為了MV更貼近真實，原本導演只是安排白安坐在浴缸裡，白安為求生活感提出整個人泡在水裡，沒想到該場地剛好熱水器壞了，最後她泡在冷水半小時，導演一喊卡，她直打哆嗦地說：「好冷，我為什麼要整我自己！」

白安第4張創作專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》發行後，登上iTunes國語流行樂專輯第一名，繼首波霸榜主打〈沒有人寫歌給你過吧〉趁勝追擊，推出第二波主打歌〈剛好〉，〈剛好〉也是Disney＋獨家原創華語劇《台北女子圖鑑》戲劇插曲，歌曲與戲劇主角經歷不謀而合，歷經苦澀或無解的戀情，最後發現不知不覺已經走到現在的階段，真實的成長刻痕，映照出成熟女性的勇敢選擇，因此無論是戲劇預告片釋出，或是歌迷在搶聽會上，都讓許多人很有感。

〈剛好〉歌曲描述女性在感情生活裡的獨特思維，由白安創作詞曲，與五月天阿信共同製作，白安以十足犀利視角，卻也醒悟透澈的一字一句道出許多當代女性共有心聲，她說：「〈剛好〉對我來說不是一首情歌，不是我的經歷，是女性成長到一個階段會有的心裡變化，我都寫在歌詞裡了，很赤裸裸，對自己有一定認識後做出的選擇，不是妥協。」白安想要藉由這首歌為不同年齡層女性抒發，寫出她們在一段段關係裡收穫情感體悟後，而作出的勇敢選擇。