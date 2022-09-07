活動現場擺滿準備出口至加拿大的商品，全部皆為台南的農產品所製造。（李俊淇攝）

大陸禁止台灣柑橘類水果進口，文旦首當其衝，但台南以優質農品再度打開國際市場，進軍加拿大超市通路，今（7）日將5公噸的麻豆文旦裝櫃準備海運至加拿大，台南市長黃偉哲出席啟運典禮時表示，台南農產除了要打亞洲盃，更要打世界盃，把農特產品介紹給最優質的消費者。

為加強行銷農產品，將產品銷往國際，台南市農業局7日舉辦「南得極品 邁向全球-臺南農產國際啟航」記者會，農委會國際處副處長林志鴻、台農發董事長洪忠修、在地農會代表等多位貴賓一同出席，見證台南文旦與多項農產加工品的出口啟運加拿大超市通路。

市長黃偉哲表示，今天封櫃啟運的有約5公噸的麻豆文旦，此外加拿大也將在中秋節前後，陸續進口超過5個貨櫃的台南農產品、農產加工食品，除了當季的麻豆文旦外，還包含了多項台南知名物產如善化芝麻伴麵、麻豆柚子蔘、鹽水意麵、番茄乾、關廟麵等，共計約27噸產品出口加拿大。

黃接著說，為了讓更多海外消費者認識台南優質農產，加拿大的溫哥華國華超市預計於10月下旬在舉辦「台南週」活動，這將會是台灣行銷農產最多商品的一場海外行銷活動，希望農產品能夠大賣，藉此打開加拿大的市場。

農業局長李建裕表示，上月底已出口2公噸的文旦至日本，而這次輸出至加拿大的產品中，除了文旦與相關加工品外，就屬稻米最為大宗，另外還有加工果乾、米、麵條食品、地瓜、特色飲品等耐運儲商品，都是疫情期間及後疫情時代，銷量倍增的商品，符合加拿大消費者需求。未來將持續週週空運生鮮果品，以及海運大量出口乾貨和冷凍食品，以台南美味征服加拿大市場。