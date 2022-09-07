金門大橋的橋塔試燈，璀璨亮麗景觀讓人驚豔。（李金生攝）

楊鎮浯(左)與交通部政務次長陳彥伯(右）就通車點燈活動交換意見。（縣府提供）

縣長楊鎮浯由觀光處長丁健剛、工務處副處長黃儒新等人陪同，拜會交通部政務次長陳彥伯，就通車點燈活動交換意見。（縣府提供）。

金門大橋即將於10月完工通車，縣府規畫3大亮點的國際級點燈活動，要讓世界看到這座迤邐海上，串聯大、小金門的跨海大橋。縣長楊鎮浯今率縣府團隊赴交通部爭取策辦經費，獲中央同意大力支持。

縣府說明，全線5.4公里，其中4.8公里坐落於海上的金門大橋，即將於10月底完工通車，海內外鄉親都期待等了近30年，終於來到的歷史性一刻。縣府規畫舉辦國際級的點燈活動，包括「台灣史上最寬面積燈光秀」、「亞洲最長煙火施放面」、「世界最大面寬煙火劇場」等3大亮點，透過網路平台讓金門走向世界，也讓世界看到金門。

楊鎮浯今帶領觀光處長丁健剛、工務處副處長黃儒新等人，與交通部政務次長陳彥伯和高速公路局、路政司、觀光局等單位代表，就金門大橋通車活動交換意見。

縣府也提出以烈嶼為主軸，串聯大、小金的「遊程推廣計畫」補助案，目標是打造在地品牌差異化、獨特性的金門觀光，進一步扎實深度旅遊的在地實力和魅力。交通部允諾全力支持，相關補助經費將由縣府統籌主辦。