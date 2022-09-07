核安演習核三廠登場，2500人次實地參與。(屏縣消防局提供)

行政院原能會辦理核安第28號演習實兵演練，屏東縣政府配合7日核三廠廠外民眾防護行動相關演練，地點遍及恆春鎮南灣社區、後壁湖漁港、恆春鎮永安老人養護中心、恆春航空站、車城消防分隊、國立屏東科技大學等地區，採逐站逐項、實地實景方式，進行核三廠核子事故區域民眾防護行動應變工作。

屏縣府消防局指出，此次演習實兵演練於6日由原能會在核三廠內進行電廠機組搶救等演練，7日則由縣府、國軍、輻射偵測中心等核子事故應變單位，模擬因地震造成核三廠電源中斷，核子事故發生進而影響電廠周邊地區民眾須進行居家掩蔽、預防性疏散撤離及相關應變人員等功能性演練。

演練從上午9時於南灣社區展開序幕，演練項目包括民眾防護與防災社區運作演練、學校核安防護教育、海上輻射偵測及取樣演練、永安老人養護中心弱勢族群疏散演練、恆春航空站防護站開設、交通事故排除、汙染樣品接收及輻傷救護演練等。

演習動員包括屏縣府所屬相關單位、原能會、國軍等，參演人次超過2500人、直升機4架次、無人機10餘架、船艇4艘，並直接深入民眾生活圈進行演練，目的在讓核子事故緊急應變計畫區內的村里民親身參與，能更清楚瞭解當事故發生後，應如何配合政府採取應變措施。