今年4歲的言言（化名）因腦性麻痺影響到認知、語言及下肢能力，以往都由媽媽24小時照顧。今年初言言媽在因緣際會下接觸到伊甸基金會婦幼家園，於是帶著言言進入日托班，開啟早療之路。雖然一開始因為分離焦慮而適應一段時間，但在老師耐心的陪伴及引導下，言言漸漸適應環境與作息，情緒穩定度與信任感也大幅提升。

言言剛入學時只能由大人抱著、牽著或以推車行動，到現在已經能夠穿戴矯正鞋，自己使用助行器緩緩前行，穩穩踏出每一步，讓言言家長非常感動。教保老師說，肢體動作必須每天不間斷的訓練才會有顯著成效，在中心老師的引導鼓勵，加上家長非常積極地配合，讓她無論是在中心或是家中都能有機會持續練習，短短半年就有很大的進步。未來，相信只要持續陪伴、給予正向支持，言言就能自信走出自己的路。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，在台灣每15名兒童就有1名可能是發展遲緩兒，「長大」對發展遲緩兒童來說真的不簡單，來自內、外的壓力、資源不足，都是阻礙他們成長的高牆。伊甸基金會投入早期療育服務邁入第29年，希望呼籲社會大眾，慢飛家庭不只需要醫療、社福單位的支持，更需要社會大眾的友善對待，不以歧視、排拒或訕笑的方式相處，給予適當的支持，陪伴他們趕上成長步伐。