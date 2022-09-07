「S2O Taiwan潑水音樂祭」8月27日在大佳河濱公園舉辦，但主辦單位卻在演出前公告部分國外藝人無法來台，且不開放退票，引發反彈；《鐵達尼號電影音樂會》也同樣在開演前幾天臨時說參演者身體不適，臨時更換表演者，民眾想退票還不能退票，北市法務局截至7日已接到7件消費爭議申訴案。

由udn售票網售出的《鐵達尼號電影音樂會》將在9日在台北流行音樂中心演出，但主辦單位卻在前4天宣布歌手Alice Zawadzki因身體不適因素不克參與，演出將由聲林之王歌手陳瑽擔任，節目內容維持不變。主辦單位未提到任何是否可以退票的程序，而售票網上僅寫著演出前10天內不可辦理退票，引發不少粉絲不滿。

根據北市法務局統計，截至今日已接獲7件消費爭議申訴案，北市法務局簡任消保官龔千雅表示，依文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，藝文表演主要表演人員或主要節目內容發生變動時，業者應立即以適當方式通知消費者並以明顯方式公告。

想要退票的消費者表示，致電給客服一開始回應，演出前10天不能退票，後來又說退票需要填寫表格以及等待審查，不能全額退費，消費者痛批，臨時更改演出內容已經很不滿，退票還要一堆規定。也有網友批評，「是故意拖到不能退票才公佈，強迫消費者接受更換表演者嗎？」

龔千雅說，消費者在演出前有權要求全額退費，若業者未依規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍可要求全額退費。對此，記者實際致電給主辦單位客服中心表示，必須在演出前提出退票；法務局表示，對於民眾提出的消費爭議，將會協助處裡，消費者也可向主辦單位客訴要求退款。