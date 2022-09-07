財政部7日公布我國8月進出口統計，隨iPhone 14新機上市的拉貨效應與全球車用晶片需求迫切，財政部指出，我國今年8月出口值為403.4億美元，寫下最強8月紀錄，年增率約2％。

另以出口正成長紀錄觀察，我國8月出口順利維持正成長，創下連26紅紀錄居歷史第二，僅次科技泡沫後的2002年4月～2005年1月連續34個月，與金融海嘯後的2010年11月～2012年12月連續26個月正成長紀錄同為歷史第二，估9月可挑戰歷史次高。

因應AI、高效能運算帶動晶片需求，加上時序進入iPhone手機拉貨旺季，以及大陸復工帶來遞延需求，我國整體電子零組件與主要核心的積體電路等出口年增率已連續40紅。

另全球企業數位轉型與遠距工作常態化，有助我國8月資通訊產品出口規模，加上國際油價、原物料價格位處高檔，對於我國礦產品出口具利多。

若觀察廠商備貨情況，財政部指出，我國8月進口規模為373.5億美元，年增率3.5％創連22紅紀錄，為史上第二長周期。

進口其成長關鍵為我國廠商持續引進半導體原料與資本設備以加工出口，推升進口貨品如農工原料8月進口規模達259.9億美元連22紅，占總進口比例約7成。不過，隨成熟晶圓市場需求收斂，我國進口資本設備68.2億美元年減2.2％，中止連19紅。

展望今年全年出口，財政部預估，全年出口規模應可跨越5,000億美元，但第四季的出口成長幅度估多為收斂態勢，關鍵是疫情反覆、通膨未解、國際地緣政治、電子產品需求漸趨疲軟等負面因素，尤其台灣電子業者如台積電、聯發科等法說會皆顯示客戶端遞延下單的庫存壓力，預計到明年第一季才能完成庫存調整。