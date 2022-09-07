台塑四寶針對第三季、第四季出具最新預估，在大環境逆風下，維持保守看法，儘管第四季有機會轉佳，但仍不敢過於樂觀，油價部分，台塑化認為，產油國捍衛油價決心強烈，有利於支撐油價下檔。

台塑(1301)表示，雖然全球疫情反覆、通膨居高不下及歐美相繼升息，影響房地產、家電及電子等產業需求轉弱，石化產品行情持續走跌，市場展望保守，但9月因歲修廠數減少，開工率提高，且配合客戶船期安排，液(石咸)出貨量比8月增加3萬噸，因此，預估9月營業額高於8月；展望第3季，預估第3季營業額比第2季衰退，不過，第3季有62億元現金股利，可以稍微彌補本業利益的下滑。

至於第四季，台塑表示，由於全球高通膨及歐美加速升息，消費者可支配所得降低，影響購買力，導致產業鏈進行庫存調整，訂單減少，但歐洲石化業者因天然氣價格飆漲而降產，有利增加PVC、SAP及碳纖等產品銷往歐洲，且第4季為PE、EVA及PP傳統旺季，加上第4季歲修廠數比第3季減少，開工率提高，產銷量增加，因此，預期第4季營收比第3季增加。

南亞表示，9月預估營收與8月持平，至於第3季，電子材料/產品因去年市況相當熱絡，市場呈缺料狀態，價格上揚，營收攀升，另外，今年終端消費需求減弱，國際銅價下跌，供應鏈以去化庫存為主，第3季營收與第2季相當，但較去年同期減少。展望第4季，大陸近期疫情升溫，且仍實施嚴格清零政策，加上通膨、國際間政治角力等不確定性因素，經濟情勢仍將保守，預計第4季營收可望略增。

台化表示，9月會提高產線的開動率，努力拓銷爭取各種產品的市占率，增加營收減少虧損，各事業部營業部門會克服困難，預估9月營收會成長，主要是售量的成長。至於第3季，預計營收預估仍然小於第2季，主要是售量比第2季大幅萎縮，不過，第4季有機會售量恢復，但產品價格還是不太樂觀。

台塑化認為，高通膨及升息措施使歐洲經濟持續疲弱，且大陸10月20日大會議前將保持嚴格的封鎖措施，使9月油價上檔承壓；但歐洲天然氣昂貴，部分油品需求將增加取代天然氣使用，且近期利比亞及伊拉克大規模抗爭，可能使原油供給中斷，加上產油國已決定將10月產量減產10萬桶/日，市場認為產油國捍衛油價決心強烈，支撐油價下檔。台塑化9月煉油廠煉量45萬桶/日(83%)，預計第三季平均產能利用率49萬桶/日(91%)；輕油裂解廠OL#2進行年度定檢，其餘兩套輕裂廠預計產能利用率為90%。