自2018年7月閉館整建至今的國立歷史博物館（史博館），原訂今年2月便要開館，但卻因疫情影響了整建進度，隨著閉館日不斷拉長，網上也一直流傳著史博館典藏文物藉著整建被掏空的消息，史博館館長梁永斐強調一到任都已進行典藏品的盤點與分類，並預告將於明年12月開館。

史博館成立於1955年，是台灣第一所公共博物館，正持續整建並為明年開館準備的梁永斐表示，將以「史博68，璀璨永續」迎向重新開館，未來將更重視策略聯盟，強調文化近用與多元族群的理解。館舍重整後將拆除原有圍籬，連結都市開放空間與社區地景融合。

梁永斐指出，整建的第一期工程將於今年10月底完成驗收，第二前的室內裝修及景觀工程預計今年10月底開工，強調已閉館4年的史博館「明年非開館不可」，整建後B1將作為兒童親子空間，入口大廳維持在1樓，2樓為國家畫廊特展空間，3樓為常設展空間，4樓將進駐環景餐廳，5樓亦為特展空間。

關於外傳史博館典藏品被掏空，梁永斐表示上任後即進行盤點，史博館共1萬8000多件藏品，以水墨、書法作品局多，張大千作品就有188件，常玉作品亦有55件，除了盤點也依節氣進行分類，未來史博館的常設展將以常民視角和「藝術美感」、「精神信仰」、「生活工藝」、「貿易交流」四大主題呈現，讓觀眾更容易親近。

至於未來的定位，梁永斐則表示屬於國家政策，館際間的特色定位與合作，有待未來由政策面整合。