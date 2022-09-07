和砲聲隆隆，打了超過半年的俄烏戰爭相比，討論如何發展俄羅斯旅遊實在是太平和了，69歲的總統普丁在國務委員會議中，似乎忍不住打起瞌睡，而一旁的部分官員，也追隨他的腳步，悄悄進入小睡夢鄉。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，先前有消息傳出，普丁向醫生抱怨，赴遠東視察和中國等舉行的「東方-2022」（Vostok-2022）大規模聯合軍演時，有疲勞和呼吸急促的情形。

從影片中看來，在這場聯邦國務委員會議中，官員極力設法保持清醒，可是卻抵擋不住睡意。誰要普丁拖著這些官員，要他們跨越7個時區，參加這場在俄羅斯島（Russky Island）的會議。

錄影顯示，普丁顯然在會議中睡著，而這再度引發有關他健康的疑慮。Telegram頻道General SVR說，萬一普丁真的無法視事，替身已經隨時待命，準備好執行任務。