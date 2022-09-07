高雄副市長市林欽榮7日在「城市再生、安居高雄」居住安全高峰論壇專題進行演講，提出截至2021年第4季，高雄市平均屋齡約31.91年，略高於全國平均值31年，認為在「宜居」的前提之下，危老重建已是為了實踐「居住安全」目標而不容忽視的重要課題。

7日《工商時報》舉辦「城市再生、安居高雄」高峰論譠暨特展，以城市為主體，聚焦「居住安全」議題，邀請林欽榮以「打造安全、宜居、新高雄」為主題進行專題演講，並邀請高雄市工務、都市發展、地政、消防、經濟發展局及在地產業界包含不動產、建築師、都市更新等相關公會，以「築巢引鳳 高雄起飛」、「宜居城市:高雄居住大未來」、「安居高雄:安全無價-都更、危老刻不容緩」為主題，進行高峰對談。

林欽榮指出，依據內政部不動產資訊平台統計，截至2021年第4季，高雄市平均屋齡約31.91年，略高於全國平均值31年，而其中40年以上屋齡的房屋佔全市比例將近3成，為市民生命財產安全，在「宜居」的前提之下，危老重建已是為了實踐「居住安全」目標而不容忽視的重要課題。

除了危險及老舊建築類型，市府也重視既有住宅居住安全，執行「消防設備檢修申報補助」、「3燈2器設備維護修繕補助」、「消防設備貸款利息補貼」、「建築物公安申報補助」、「防火門修繕更新」、「輔導公寓大廈成立管理組織」共計投入約1.2億元。

高雄市工務局局長楊欽富表示，市府自2017年起配合中央政策推動危老重建，推動迄今本市已核定2萬1042戶重建計畫書，核發危老建造執照8541戶，其中77戶已領得使用執照，申請案件主要聚集於苓雅、三民、前鎮及鳳山區人口聚集區，透過危老重建的容積獎勵，重建前後的戶數成長可達43.6倍，目前已整合重建土地面積達17萬7千平方公尺。

危老條例上路至今第5年，累計至今年，全國危老重建核准逾3100件數之中，高雄市以每案平均基地面積283坪，居6都第2。也依據內政部不動產資訊平台統計資料，本季住宅價格指數較上季成長約4.7%，土地公告現值平均調幅較去年成長約2.01%，溫和的成長趨勢及S產業廊帶的打造將有助加速危老重建，也成為提升市民安居需求的助力。(記者張雅雲/高雄報導)