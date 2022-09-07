庭沼玟飾演飾演負責護送女罪犯的刑警。（車庫娛樂提供）

斥資2.7億臺幣打造的韓國科幻犯罪動作片《行動代號：狼狩獵》，由《變身》、《技術者們》導演金泓善自編自導，集結徐仁國、張東潤、庭沼玟（前譯，庭沼珉）、成東鎰等實力派演員。故事敘述逃至東南亞的國際通緝犯們，將被集中於一艘監獄船。罪大惡極的他們，和資深刑警們聚集於菲律賓馬尼拉港，渴望逃脫的宗斗（徐仁國 飾）等罪犯們各有目的，抱持戒心搭上這艘船。在前往韓國的途中，在太平洋上的他們遭遇前所未見的極端狀況，究竟在這海上煉獄裡，誰能活到最後呢？

《行動代號：狼狩獵》於近期正式入選第47屆加拿大多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元，影展相關人員表示：「很喜歡一開始以某種類型開啟故事後，又以其他形態轉變成令人衝擊的類型電影，《行動代號：狼狩獵》就是這樣的作品！」是自2006年奉俊昊導演的作品《駭人怪物》後，睽違16年再次入選此單元的韓國電影。該片以前所未見的創新題材和限制級動作場面備受觀眾期待，不僅如此，還入選第31屆西班牙聖沙巴士提安國際影展、第55屆西班牙錫切斯影展、第28屆法國詭奇電影節、第18屆美國奧斯汀奇幻電影節，備受國際影展青睞。

歌唱選秀節目冠軍出身的徐仁國，以韓劇《請回答1997》打開知名度，後來接連以《購物王路易》、《從天而降億萬顆星星》、《某一天滅亡來到我家門前》、《霹靂油俠》、《美男堂》等作拓展多元戲路，這次他在片中飾演主導叛亂的凶惡罪犯「朴宗斗」，將展現不同以往的樣貌。該作是韓國前所未見的強勁冷硬派動作鉅獻，徐仁國表示：「一讀劇本就覺得這故事十分強烈，我一直很想嘗試的類型、角色就在這劇本中，因次決定一定要參演，這是命中注定的劇本！」

這次挑戰了大量殘忍又充滿躍動感的動作場面，徐仁國表示：「在展現角色的凶殘模樣和動作場面時，產生一種奇妙的快感。從小就一直很想嘗試看看，這次在拍攝現場時，感受到那股刺激感！這次我也刻意增重，導演為了捕捉到最完美的鏡頭，不斷從各種角度進行拍攝。」他還透露為了詮釋殘酷惡角「宗斗」一角，還活用了讓他感到自卑的「三白眼」，「我對自己的眼睛一直感到很自卑，這次我完全放下包袱，徹底融入其中，以本能去詮釋角色。我想讓『宗斗』以眼神去說話，其實一開始我也擔心看起來是否會令人感到有壓力，但導演說『看起來就像瘋子一樣，很棒』這讓我有了勇氣，因此就盡情展現我的眼白！」

以《二十行不行》、《朝鮮花美男》、《今生是第一次》、《還魂》等作，展現多變演技魅力的庭沼玟，這次飾演負責護送女罪犯的刑警，將在海上面對最深不可測的邪惡存在，她表示：「通常我都會邊想像畫面邊讀劇本，但這是我第一次收到如此難以想像的劇本，非常好奇導演會如何呈現這些內容。」對於所詮釋的刑警角色，她說：「算是『遇強則強，遇弱則弱』，是十分堅強、有毅力，很能保持重心的人物，同時擁有溫暖、溫柔的魅力，我也希望能展現她對自己的工作盡責的一面。」

片中一大看點為擁有大量的寫實動作場面，在引發叛亂的罪犯們和為了阻止他們的刑警們之間，彷彿展開了極限生存遊戲，工作人員和演員們也努力呈現最生動的動作場面。在電影中飾演刑警的庭沼玟也挑戰了多場寫實動作戲，這也是她首度嘗試類型角色，還藉由本作盡情挑戰了動作戲，讓她感到十分刺激，她表示：「為了動作場面，我努力培養體力讓自己不輕易感到疲憊。導演希望我們能呈現出充滿躍動感的動作戲，因此導演盡力讓演員們融入當下的狀況，展現出寫實生動的動作場面。」

而該作也是徐仁國和庭沼玟自電視劇《從天而降的億萬顆星星》後，睽違4年再度正式合作的作品，徐仁國對此表示：「在之前的作品中，我和庭沼玟愛得很悲切，這次我則讓庭沼珉感到很煩躁。」庭沼玟則說：「這次和之前的感覺完全不同，彼此是敵人，覺得很新穎有趣，在拍攝現場看到徐仁國時感覺很微妙。拍攝類型作品時應該要緊張一點才對，但因為有像他這樣很親近的同事在現場，我就感到很安心。」《行動代號：狼狩獵》本月30日在台上映。