幾乎所有人都有被水或食物嗆到的經驗，一般認為，老年人較容易嗆到且嗆到的致命性較高，但醫師表示，有時年輕人若嗆到也可能是致命的疾病，曾遇到一名33歲的年輕病患稱，當天早上起床後頭暈眩不已，吞口水也不順暢，經檢查發現，竟是小腦與腦幹間的血栓導致中風。

吞嚥是許多器官合作下的動作，嗆到常因老化、疾病、不良飲食習慣所引起，人隨年紀增長，咽喉部粘膜會逐漸萎縮，且感覺遲鈍，加上食道蠕動功能減弱，吞咽時無力將食物吞下，較易出現嗆到及引發吸入性肺炎、甚至呼吸困難而死亡，但急診醫師表示，年輕人若出現嚴重嗆到，可能是致命疾病。

新北市雙和醫院急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》中表示，曾有一名33歲的年輕男子就醫表示，早上起床後竟突然嚴重頭暈致無法承受，吞口水也不順暢，也無法睜開眼睛，因一睜開眼睛就很想嘔吐。

柯世祐表示，他發現該名年輕患者說話不輪轉，因患者不願意睜開眼睛以利診斷，他直接撥開患者的眼皮後發現，患者雙眼出現「不共軛」現象，也就是，雙眼無法往相同方向運動，「當下懷疑患者中風。」

他表示，經緊急進行電腦斷層後確定該患者非出血性中風，會診神經內科後發現，該患者是小腦與腦幹間出現血栓，導致的中風，病因是蛋白質缺乏症此種致命的疾病。

根據罕見疾病基金會的資訊，蛋白質C缺乏症是一種可能致命的罕見疾病，因蛋白質C具有抗凝血功能，嚴重缺乏蛋白質C會導致血栓。