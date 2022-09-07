民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出政見，希望能在公廁廣設「免治馬桶」，和網紅四叉貓拍攝的宣傳片引發熱議，日前有一名自稱飛機廁所清潔人員的網友評比了不同航線、不同國家乘客的如廁習慣，點名台灣人實在有待加強，甚至還曾發生過「月事炸廁所」的恐怖事件。

原PO在「Dcard」上發文表示，自己在飛機上打掃廁所已有5年以上經驗，也因此觀察出不同航線與國家的乘客，如廁習慣大不相同，不過原PO也強調，她的觀察主要以坐式馬桶為主。

以歐洲航線為例，原PO認為，在歐洲人比例多的航班上，廁所大多都能保持乾淨，即使是飛行超過10小時的長途班機，地板90%以上都能保持乾燥，就連坐墊也鮮少被弄髒。

而美加航線的乘客組成較為複雜，東南亞轉機的人數偏多，因此原PO很難下定論，不過通常這樣的班機廁所都會比較髒亂，不沖馬桶、廁所濕得像洗過澡都是家常便飯，甚至曾發生乘客遺留內褲在廁所，或是便溺在地板上的恐怖情況。至於日韓航線，由於飛行時數較短，大致上廁所都還算乾淨。

不過台灣人上廁所的習慣卻讓原PO直搖頭，他表示，尤其在以歐洲人為主的長程航班裡特別會感受到差異，某次他在廁所外排隊等著打掃，開門後發現是一名年輕台灣女孩，因為月事把整個馬桶滴得到處都是，沒有沖水的馬桶中還留有「紅茶」，讓原PO驚呼：「真是當場被嚇死」。

原PO表示，若以一般使用者的角度思考，「台灣人的公德心還是有很大的進步空間」，他認為，馬桶坐墊很髒」這個觀念似乎在華人心中根深蒂固，因此寧可踩在坐墊上噴得亂七八糟，也不願意用坐墊紙坐著。