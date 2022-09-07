彰化縣自然生態教育中心最新加入一座公共藝術裝置《與風的對話》，搭配如海豚般躍動的建築，近日完成驗收，掀起驚艷，再吸引一波參觀浪潮來打卡、拍照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣自然生態教育中心最新加入一座公共藝術裝置《與風的對話》，搭配如海豚般躍動的建築，近日完成驗收，掀起驚艷，再吸引一波參觀浪潮來打卡、拍照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣自然生態教育中心最新加入一座公共藝術裝置《與風的對話》，搭配如海豚般躍動的建築，近日完成驗收，掀起驚艷，再吸引一波參觀浪潮來打卡、拍照。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣自然生態教育中心最新加入一座公共藝術裝置《與風的對話》，搭配如海豚般躍動的建築，近日完成驗收，掀起驚艷，再吸引一波參觀浪潮來打卡、拍照，彰縣府計畫再投入4500萬元，在南邊打造慶安水道遊憩公園，並以景觀跨橋串聯塭仔漁港。

彰化縣自然生態教育中心被暱稱白色海豚屋，搭配水岸、風機，和純白唯美建築，成了網紅景點，彰化縣政府投入公共藝術，海選作品再經複選投票，「與風的對話」脫穎而出，縣府發包打造，投入320萬元完成公共裝置藝術，與白色海豚屋相呼應。

「這裡是彰化最純白的浪漫地帶」彰化縣自然生態教育中心前年落成一躍網紅景點，重新粉刷，又多了量身打造的公共藝術《與風的對話》，作品主體以不鏽鋼鍛造，流暢線條勾勒出圓融的曲線，表現出風的流動，以及生態、候鳥與水的漂移，設計環境風場將風引入，掀起了新驚喜。

彰縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，《與風的對話》作品位在慶安路與慶安北路交會處，視野開闊，和白色海豚屋的綠坡斜屋頂，形成一條觀賞動線，作品主體旁邊設置高低不一的傳聲筒，透過發聲來體驗與作品互動的樂趣，並與建築形成和諧靜謐的生態與藝術景觀，感受視覺與聽覺的新奇體驗。

彰縣府今年暑假投入水上活動，帶來驚喜的夏天，7月參訪人數衝高3萬多人，縣府已著手規畫投入常態設施，將再投入4500萬元，在南岸打造慶安水道遊憩公園。

彰縣府表示，遊憩公園主體包含活動廣場、親子共融遊戲場、自行車運動場地、狗狗公園和停車場，並設計自行車專用道，最大的亮點是還要打造景觀跨橋，串連塭仔漁港，未來將可成為新興的濱海遊憩綠帶空間。