房市多空訊息交雜，法人仍積極布局商辦不動產，最新實價揭露，港湖地區有兩筆商辦交易，其中南港區忠孝東路七段「御璽」，6月成交1樓戶，共352.08坪，總價2億元、單價66.4萬元，單價也創下社區新高。另外，內湖區民權東路六段「力霸湖濱」，7月成交地下1、2樓，總價1.8億元，共1356.1坪，以上兩戶商辦都由法人名義購買。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南港商辦大樓「御璽」，一樓登記用途是一般零售業，其他樓層則為一般事務所，因此一樓擁有店面的使用彈性，單價自然也是社區最高。不過據悉買家的事業領域並未涵蓋一般零售業甲組項目，因此自行經營店面的可能性不大，推測買方以2億元入手一樓物件，主要是看好南港的後市發展，進行置產投資規劃。

該商辦大樓的條件出色，距離捷運南港站僅3分鐘路程，且對面就是開發規模超過兩百億的公辦都更案「南港之心」，加上近年南港擁有東區門戶計畫加持，包括國家生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體和會展產業等利多齊聚，使南港未來發展深具潛力，吸引企業卡位佈局。

至於「力霸湖濱」的地下室創億級身價，台灣房屋東湖特許加盟店店長許兆承指出，該物件位於捷運葫洲站附近，往來內湖四期重劃區、東湖商圈都很方便，雖然屋齡已約28年，但總坪數高達上千坪，且區段少有大型商用物件釋出，因此產品具稀有性；加上該物件的使用空間大，利用性也高，買家購入後，可做為聚會場所、產品倉庫或展演場地等多元用途，不論出租還是自用，都具有靈活彈性。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年以來，港湖地區捷運站周邊500公尺內的億級商辦，總計有6筆交易，其中有3筆位在捷運西湖站周邊，包括「長虹經貿大樓」、「睿峰光能總部」、「華爾街科技中心」，成交單價落在57.7~78.5萬元；另外則有一筆位在捷運港墘站附近，「首泰雲端」7樓戶，單價73.4萬元。

第一建經研究中心副理張菱育表示，通常銀行在評估商用不動產的貸款條件時，會視申貸人的營收、公司規模以及不動產周邊的行情等，進一步評估貸款成數及利率條件，位在捷運站附近的物件，貸款額度相對也會比較好，而大部分商辦可貸到7~8成左右，利率則在2%上下；若是一樓帶地下室的商用不動產，銀行會保守評估，貸款成數恐無法貸到7成；但若是位在地下室的商用不動產，有的銀行甚至不放貸。