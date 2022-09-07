根據聯徵中心最新資料顯示，10年前80~100萬元與100~120萬元，約莫百萬年薪的購屋人，購置房屋總價約866~967萬元，不過今年第2季年收入80~100萬元與100~120萬元的族群，平均購屋總價為1114萬元與1216萬元，相較於10年前房價多出約250萬元，且買的面積還小了約4坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，10年前百萬年薪購屋人房價與所得比約為8~9倍，10年後則增加到11~12倍，雖然房價負擔增加，但因為30年期的房貸當道，可以有效降低當前每月的房貸負擔，不過買的坪數卻少了4坪，主要因為過去10年期間房價變貴，加上小家庭當道，因此購買的面積也變小。

統計顯示，2012年第二季年收入80~100萬與100~120萬元的族群，平均購買房屋總價為866萬與967萬元，10年前百萬年薪購屋總價還未突破千萬元，且貸款成數普遍落在74%左右。

不過今年第二季年收入80~100萬與100~120萬元的族群，平均購買房屋總價則來到1114萬元與1216萬元，年薪百萬的族群購屋總價也早超越千萬元，且貸款成數幾乎也是貸好貸滿，房貸中位數也約8成左右。

曾敬德指出，雖然現在百萬年薪房價所得比達11倍，不過這都是個人所得與購屋統計，實際上可能是雙薪家庭購屋，另一半的所得並未計算在內，實際上的家庭房價所得比不會這麼高，另外，30年期的房貸的確可以降低當前民眾購屋負擔，但長期利息也會繳得比20年前更多，尤其當前利率未來還是看漲的狀況下，建議理財偏向保守的族群，可以有錢就先償還本金，降低房貸負擔與利息支出。