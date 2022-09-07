九合一選舉倒數不到三個月，年底選舉的成敗，恐也會影響到2024年總統大選。近日新北市長侯友宜除了爭取連任之外，更多人關注他是否會參選2024總統，位於新北市蘆洲的湧蓮寺，在今年（2022）除夕時抽出的國運籤，其中的「士籤」似乎就在預言侯友宜未來動向。

根據《中天快點TV》的報導指出，新北蘆洲的百年老廟「湧蓮寺」在今年除夕抽出國運籤，分別有「士、農、工、商」四張籤，其中的「士籤」可視為對新北政壇的預言，今年湧蓮寺抽出的「士籤」是《觀音百守靈籤》的第73首，內容為「春雷震起蟄中蟲，脫卻塵凡出舊墉，忽遇風雲交際處，自然變化得成龍」。

這首詩的前兩句意指有政壇重要人物會「出舊墉」，詩文中的「脫卻凡塵」四個字，代表這重要人物是因為政績方面做出亮眼成績，在眾多人選中脫穎而出才離開長期服務的位置，第三句的「忽遇風雲交際處」是事情發生的時間點，根據《易經‧文言‧乾卦》記載「雲從龍，風從虎」，今（2022）年是虎年，後（2024）年是龍年，那麼「風雲交際處」可能就是在虎年與龍年之間的兔年，也就是明年2023年。

最後第四句「自然變化得成龍」則是代表這個人在政壇的位置會更上一層樓，按照過往政壇慣例，在總統大選前一年各政黨就會完成黨內正副總統的提名，所以2023年非常重要，因此以這四句籤詩分析來看，湧蓮寺的「士籤」可以解讀為，「新北市政壇的重要人物會在2023年獲得黨內提名，並在2024總統大選獲得勝利」，現在看來新北市政壇的重要人物，最有可能的就是「新北市長侯友宜」。

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