因海水溫度升高，台東沿岸珊瑚白化情況加劇。（邱冠華提供／莊哲權台東傳真）

近幾年來台東沿海甚至蘭嶼、綠島的珊瑚白化情況明顯加劇，台東大學生物科學系助理教授段文宏表示，除全球普遍溫度升高外，近幾年沒有颱風侵襲，導致台東海底溫度升高，是造成珊瑚加速白化的原因。

段文宏表示，珊瑚白化主要原因是海水溫度太高，一般珊瑚若遭遇28度以上高溫就可能白化，台灣這幾年夏天海水溫度達到29至30度，颱風襲台可調解海水溫度，而去年至今沒有颱風直接襲台，加上夏季高溫到32度，珊瑚暴露紫外線高溫環境下，即可能加速白化。

段文宏指出，繼去年全台珊瑚大量白化之後，今年8月在台東杉原灣南礁處，從亞潮帶一直延伸到潮間帶都有嚴重白化現象，其中位於潮間帶的珊瑚，在退潮後露出海面，暴露在空氣中，傷害更加嚴重。

他說，除了海水溫度太高以外，人為對於環境破壞也是潛在原因之一，他發現珊瑚白化周邊海岸，有不少車輛進出，載遊客進入潮間帶遊憩、玩水上摩托車，當遊客進入潮間帶無心踩踏，即可能造成潮間帶生物多樣性被破壞。

長期在台東沿海記錄生態的生態導覽員邱冠華表示，多數人對台東珊瑚印像，都認為在綠島和蘭嶼，事實上台東本島沿岸，海洋生態也很豐富，像富山、杉原灣南側很多礁岩，海水退潮後，即可看到潮間帶生物多樣性及許多珊瑚。

邱冠華指出，今年5月觀察杉原海水浴場南側礁岩、珊瑚都正常，但上月底發現，潮間帶、亞潮代珊瑚，都出現白化現象，立即將珊瑚白化現況告知專家學者，希望有解決方案。