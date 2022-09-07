近幾年來台東沿海甚至蘭嶼、綠島的珊瑚白化情況明顯加劇，台東大學生物科學系助理教授段文宏表示，除全球普遍溫度升高外，近幾年沒有颱風侵襲，導致台東海底溫度升高，是造成珊瑚加速白化的原因。
段文宏表示，珊瑚白化主要原因是海水溫度太高，一般珊瑚若遭遇28度以上高溫就可能白化，台灣這幾年夏天海水溫度達到29至30度，颱風襲台可調解海水溫度，而去年至今沒有颱風直接襲台，加上夏季高溫到32度，珊瑚暴露紫外線高溫環境下，即可能加速白化。
段文宏指出，繼去年全台珊瑚大量白化之後，今年8月在台東杉原灣南礁處，從亞潮帶一直延伸到潮間帶都有嚴重白化現象，其中位於潮間帶的珊瑚，在退潮後露出海面，暴露在空氣中，傷害更加嚴重。
他說，除了海水溫度太高以外，人為對於環境破壞也是潛在原因之一，他發現珊瑚白化周邊海岸，有不少車輛進出，載遊客進入潮間帶遊憩、玩水上摩托車，當遊客進入潮間帶無心踩踏，即可能造成潮間帶生物多樣性被破壞。
長期在台東沿海記錄生態的生態導覽員邱冠華表示，多數人對台東珊瑚印像，都認為在綠島和蘭嶼，事實上台東本島沿岸，海洋生態也很豐富，像富山、杉原灣南側很多礁岩，海水退潮後，即可看到潮間帶生物多樣性及許多珊瑚。
邱冠華指出，今年5月觀察杉原海水浴場南側礁岩、珊瑚都正常，但上月底發現，潮間帶、亞潮代珊瑚，都出現白化現象，立即將珊瑚白化現況告知專家學者，希望有解決方案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。