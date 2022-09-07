針對國民黨新竹市長候選人林耕仁被指涉論文抄襲，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天呼籲林耕仁退選，對民進黨總召柯建銘爆料黃珊珊曾想找沈慧虹搭擋副市長，她說，這是很久以前的事情，不在這次選舉的時間點上。

針對林耕仁被指涉抄襲，沈慧虹今天在民進黨「女力會做事」形象影片公布記者會中批評國民黨和民眾黨候選人，在面對論文抄襲題目時，只要是他黨候選人就全部像嗜血大白鯊一樣，現在遇到自己人涉及抄襲問題，有什麼權力再去繼續指責別人。

她呼籲國民黨應該用同樣的標準面對自己人，並要求林耕仁退選，國民黨不應該繼續護著自家人，民眾黨部分，她也想請問高虹安，面對這樣的議題，自己同行同事也有相關狀況，是否大家都用同樣的道德標準來檢驗。

沈慧虹也向其他兩位新竹市長候選人下戰帖，要求跟她來一場專業的政策辯論，希望回到施政議題，她說，新竹市民非常明智，眼睛也非常的雪亮，相信他們會期待候選人推出政策，端出牛肉，讓他們對新竹市的未來有所選擇。

民進黨團總召柯建銘爆料，黃珊珊曾想找沈慧虹去接台北市副市長，沈慧虹表示，她過往待過非常多的公務機關，已經有32年的公務經歷，也跟很多工作的人有過互動。

她說，過往黃珊珊在台北市當議員的時候，她在台北市政府任職，也有很多的互動，「不過，我剛剛所提到的，都是很久以前的事情了」。她強調，她現在是民進黨所提名的新竹市長候選人，而且是綠營唯一候選人，「我只專心競選」。

沈慧虹表示，她希望能幫她待了8年的新竹市，貢獻30年的行政經驗跟專業領域，擘畫新竹市的未來。

由於沈慧虹未明確說明黃珊珊是何時找她當副市長，媒體追問黃珊珊的她談的時間和內容，不過沈慧虹僅再度表示，這個已經是非常久以前的事情了，並不在這次選舉的一個相關的時間點，其實已經是好幾年前的事情了。