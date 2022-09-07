高瀚諺表示，30歲的一年，對人生特別有感觸，他將這些感受譜寫成音樂。（陳信翰攝）

比利時國際木琴大賽首獎得主高瀚諺，回望30年的人生悲喜，以十段生命故事，譜寫六棒木琴作品《曾經，就是永恆》，透過音樂傳達他所體會到的愛與永恆，9月下旬在台北世界首演。

高瀚諺表示，30歲的一年，對人生特別有感觸，「我常常在夜深人靜的時候，思考過去的人事物，不同事情發生的經過，發現這些事情經過時間累積之後，都成為永恆，就像天上的星星一樣，有些亮、有些暗，但都已隔著一點距離，我把這些情緒和感受寫成曲子。」

全曲短短8分鐘，但卻十分不容易，高瀚諺說，花了好幾個月的時間構思、譜寫和修改，「這是我打從開始寫曲子以來，寫得最痛苦的一首曲子，而整首作品記載我從小到大的情緒片刻，有許多面對自我的時刻，包含過去、現在和未來，親情、友情和自己。」

高瀚諺表示，音樂裡描寫了他考高中時，非常努力卻沒能考上第一志願，而那樣的挫敗感，經年累月埋在內心最深處；同時也描寫了他小時候著迷電玩遊戲，投入虛擬遊戲世界的專注狀態。高瀚諺說，是這些人生中的片刻累積，成為了現在的自己。

作品名稱《曾經，就是永恆》是以電影《曾經，愛是唯一》為靈感，高瀚諺表示，這部電影有個隱藏標題是「不需要說出口的愛」，也因此，整場音樂會他也挑選了八首不同情感的作品，對觀眾表達不同的愛。

他說，「愛有很多種模樣，有理性的愛、瘋狂地愛，我自己寫的曲子，對我而言，是永恆的愛，是很深刻的事。」演出將於9月22日在台北國家演奏廳登場。

高瀚諺出生於1992年，現就讀北藝大音樂系博士班，是朱宗慶打擊樂團團員，除了比利時國際木琴大賽首獎，也是義大利打擊樂大賽木琴獨奏組第一名。