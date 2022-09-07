邵雨薇今年以《比悲傷更悲傷的故事》影集版首度入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎，正與男友吳慷仁從泰國度假歸來、人正在居家隔離中的她，在感言中特別謝謝吳慷仁，一句「謝謝我入圍比他自己入圍還開心的他」，簡直閃到爆。而入圍、得獎常客的吳慷仁今年也以《斯卡羅》入圍男配角獎。

邵雨薇說，「第一次入圍竟然剛好在隔離！還在慢半拍…家裡第四台壞掉，網路也不太順所幸沒看直播，手機靜音慣了，在看電影的同時訊息讓螢幕一直亮起來，心跳大概慢了半拍，原來這就是入圍的感覺…歇息了1小時，我才發現真想衝出門跑一兩圈大聲尖叫，但是我在隔離。謝謝我入圍比他自己入圍還開心的他。謝謝為我開心的你們和大家的祝福與鼓勵，謝謝比悲傷更悲傷的故事影集版」。

吳慷仁發表入圍感言時則強調，「我更替雨薇入圍感到開心！因為她的努力我很清楚！一個演員能夠遇到一個讓評審能看到的戲，是可遇而不可求。期待這一次她可以開開心心參加金鐘」。

吳慷仁感謝評審的肯定，表示今年臺劇是很棒的開始，希望有好的氣象，「這也是10多年前就已期盼的事，這一路走來有失落跟期望，現在終於看到開花結果，也很榮幸能參與《斯卡羅》、《華燈初上》、《俗女養成記2》演出。臺灣不缺乏好演員，有多一點勇氣與資金，總是可以把事情做好」。

他謝謝曹瑞原導演一路走來的辛苦，「導演與編劇沒有入圍相對可惜。很開心《斯卡羅》的查馬克老師、雷斌、程苡雅入圍。黃健瑋、周厚安沒有入圍，有點失望，他們付出很多不只是表演，他們是本劇的基石，他們幫忙很多，演員周圍的指導，厚安的英文，健瑋他們討論，他們把戲份該做的事做到100分」。