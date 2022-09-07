九合一連動總統大選？衛福部前部長陳時中代表民進黨參選台北市長，但因防疫政策及個人脫序言行惹來不少爭議，在當前民調有暫居第三的落後趨勢。媒體人尚毅夫今(7日)在《新聞大白話》節目指出，民進黨前秘書長洪耀福在黨主席蔡英文面前力薦陳時中，掛保證說「陳時中也會贏」，如果英系的如意算盤打不響，恐會衝擊到前副總統陳建仁問鼎2024總統大選之路。

尚毅夫表示，「大家對直播主、網紅、廣告創意、幽默、年輕化，似乎都走上了選舉的主流。不可否認光是馬桶那一個廣告，其實它具備了年輕、創意、幽默三個要素，但犯下最大的錯誤是，人民無法忍受偷窺跟性騷擾。如果發生在現實社會上，坐在廁所裡面的不是應該喊救命了嗎？男的可能是罵三字經踢(門)出來要打人，女的可能喊救命，因為這是一個不正當的行為，如果在現實社會，這是一個違法行為。」

「對不起，偷窺跟性騷擾是比免治馬桶更高階的社會議題！」尚毅夫說，「所以看得出他的團隊的思維跟嚴謹度已經垮掉了，然後就出現一個問題，是不是這些父親都位居高官的政二代都能做股肱接受指揮，還是來這邊做任何事情，大家想到他爸媽而不敢出聲？在這樣螺絲一直鬆的情形下，犯下很多錯誤。」

尚毅夫指出，「新生高架籃球場，你們安排去那邊打球，那是屬於台北市體育局管的，沒有先去看一下，上面有公告說競選活動是禁止的嗎？你的目的是要跟陳信安年輕人他們一起打籃球，但你挑那個地方就註定打不成籃球，這跟那些政二代有沒有關係，我覺得這是這裡面最大的問題。」

輪到來賓陳揮文、高嘉瑜發言完，進入廣告休息時間閒聊，尚毅夫竟突然爆料：「我還有一句話沒講，如果陳時中落選，陳建仁就沒了！因為洪耀福他們啊，那個洪耀福跟蔡英文說『陳時中也會贏』啊，如果輸了？那就難囉！」