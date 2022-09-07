中秋連假民眾規畫出遊行程，桃園市龍潭區石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區，龍潭警分局預估期間將吸引大量遊客進入，依據以往經驗，景點風景區周邊交通流量大，加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，屆時恐造成交通壅塞情形，呼籲民眾欲前往旅遊，可直接從國道3號高原交流道下前往，以防壅塞。

龍潭警方表示，由於國道3號新增設的高原交流道，鄰近龍潭地區各風景遊樂區，以及新竹縣台三線主要道路，建議民眾如欲前往旅遊，可以不必穿越桃園市龍潭和新竹縣關西市區，因為高原交流道就可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止塞車而影響到平面道路交通順暢。

另外請民眾特別留意，中秋連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站查詢。