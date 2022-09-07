沃旭能舉辦大彰化東南及西南第一階段離岸風場巡禮活動，是台灣首次有風場業者公開正在建置中的大規模、遠岸風場，邀請產、官、學、非政府組織、媒體等將近150人分三梯次，出海參觀工程進度，並見證離岸風電從無到有發展的重大實績，為台灣綠能轉型關鍵風場。

沃旭能源指出，大彰化東南及西南第一階段離岸風場裝置容量900MW，不僅是台灣也是亞太區首座世界級大規模風場，不但距岸最遠，距離岸邊35至60公里、風機安裝數量最多，施工困難度最大，更是首座從海上風場設置海上變電站、輸電系統到陸上輸電設施全數一條龍由風場業者沃旭能源統籌負責的風場，為此沃旭首次組成橫跨歐亞龐大施工團隊，並採用台灣及全球供應鏈負責製造與建置，其中包括200家以上台灣供應商與中下游承包商以及數十艘本地和國際施工船舶。

目前大彰化東南及西南第一階段離岸風場已完成多項重要建置里程碑，為台灣離岸風電創造歷史，包括水下基礎安裝工程全部竣工，安裝了111座管架式水下基礎、333支基樁。另外兩座高規格陸上變電站、兩座客製化海上變電站、皆已通電運轉代表輸電樞紐全數到位，總數三條輸出海纜已鋪設完成，111條陣列海纜也已完成108條，即將完成所有海纜鋪設工程。沃旭也全力推動風機安裝，已安裝的60座風機為台灣風場中數量最多，工程進度穩健推進。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場的興建是一趟從無到有的旅程。自2018年4月獲配容量後，沃旭以四年多時間達成今天的成果，除了竭盡所能，更付出額外的努力。透過本次參訪讓所有參與者親身見證台灣首座大規模風場邁入建置期的最後階段，別具意義。也讓台灣民眾看見過去4年多來，沃旭攜手台灣及國際夥伴為了建置大彰化東南及西南第一階段離岸風場所付出的努力。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場參訪團的貴賓，搭乘沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造的台灣籍運維作業船（SOV）「大三商領航」號出海，從台中港出發經過單趟3至4小時的航程抵達風場。

沃旭也展示SOV運維作業船配備先進科技，包括方便運維工程師從船上「走路去工作」（Walk to Work）的動態補償舷梯（Motion Compensated Gangway），提升吊掛與作業安全並提升工作效率。與會者也參觀了這艘作為沃旭能源台灣籍運維工程師「海上的家」，包括休閒娛樂空間、健身設施以及享用多樣化美味營養的現煮餐點，體驗一日運維工程師生活。