配合時序轉變，cama cafe'與「姆明谷」的好朋友Moomin姆明家族隆重推出「AIR 浮雲奶蓋」系列飲品、「北歐森林風味」新鮮烘焙咖啡豆、濾掛咖啡與限量聯名商品，邀請客人一起乘著浮雲做一場白日夢。

「AIR 浮雲奶蓋」系列飲品自2021年首度上市，成為市場指名性最高的「奶蓋咖啡！」四款主力商品，各演風味獨當一面。其中，「浮雲奶蓋海鹽黑咖啡」是義大利IIAC評鑑金獎的cama cafe'中深焙義式配方萃取而成的黑咖啡，冰涼鋪上cama cafe'特調奶蓋配方，透露著堅果烤焙香氣、黑巧克力後韻，與綿密奶蓋苦甜交織，再配合海鹽撒下的鹹味，讓每口品飲更有層次。

「浮雲奶蓋錫蘭紅」高海拔錫蘭紅茶溫潤的韻味，在冰鎮過後更顯甜感，鋪上特調奶蓋配方，如同朵朵浮雲，輕柔綿密，傾斜45度就口飲用，從細膩滑順的香甜奶蓋間穿出冰涼茶湯，立即湧上錫蘭紅茶獨特香氣。「浮雲奶蓋烏龍茶」是選用新興烏龍品種「金鳳烏龍」，低溫烘焙搭配深度發酵，沖泡後香氣富足。鋪上cama cafe'特調奶蓋配方，未入口前即可感受到茶湯如晨霧般的香氣，再與奶蓋混合入口，甜感裡帶著茶韻的清新。

「浮雲奶蓋荔桃冰茶」酸甜醇美的風味交集，鋪上cama cafe'特調奶蓋，變身成一道華麗的甜點型飲品，果香細緻且分明、酸中帶甜，喝完整杯不膩口。

本次與Moomin的合作，cama cafe'研發團隊特別研發全新「北歐森林風味」咖啡豆與濾掛咖啡。配方甫獲得台灣2022 ITCE國際茶咖啡品鑑大會，沖煮式咖啡CA組「咖啡推薦獎章」，以北歐森林世外桃源清新感為概念，調配出帶有萊姆、蘋果香氣，葡萄柚優雅酸質以及砂糖、茉莉花香甜層次感的中淺焙配方豆。

cama cafe'更設計了Moomin與Beano的周邊商品，購買2包聯名款咖啡豆或2盒聯名款濾掛，即可獲贈限量Beano帆布提袋，贈品有限送完為止；消費任一商品，即可以59元加價購氣噗噗Moomin聯名陶瓷杯墊。檔期期間cama cafe'同步推出許多消費者優惠與只送不賣的限量商品，讓這個夏秋之季都有Beano與Moomin精品的陪伴。

優惠活動A為浮雲奶蓋系列 任選第2杯8折，9月7日至10月25日期間浮雲奶蓋全系列4款飲品，任選第2杯享8折優惠。B.氣噗噗Moomin聯名陶瓷杯墊：消費任一品項，加價59元可獲得極限量氣噗噗Moomin聯名陶瓷杯墊乙個。C.滿額贈送Beano帆布提袋：購買Moomin聯名咖啡豆2包或Moomin聯名濾掛2盒，即可免費獲得Beano帆布提袋。