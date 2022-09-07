三星電子表示，將在中美之間尋求一個共同分母或共通點。目前美國正對中國的技術輸入實施限制，而三星身為晶片製造商，在此一方面，三星遭遇潛在挑戰，包括晶片製造設備的導入問題。

據上個月的新聞報導，美國正考慮限制對中國記憶體製造商的設備輸出，以減緩競爭對手的進展，並保護美國企業。

三星電子晶片業務執行長慶桂顯在南韓平澤市的工廠說，「從長遠來看，我們可能會遇到一些困難，因為我們必須為在中國的工廠安裝新設備」。

慶桂顯說，「我們不是在利用中美之間的衝突，但是我們正在努力尋找一個雙贏的解決方案」。他補充說，三星很難放棄中國市場；據他估計，中國市場佔全球IT產業供應的40%以上。

慶桂顯指出，三星曾對美國的「晶片四方聯盟」(Chip 4)的提議表達擔憂，包括南韓在談判之前需尋求中國的理解。而三星正在尋求一個共通點，讓全球各方的供應鏈都能夠受益。

該三星晶片業務主管還表示，近期晶片需求的放緩，可能會延續到明年，但三星可以透過投資的調整，改善獲利率。

慶桂顯還說，晶片設計公司對於三星在美國德州Taylor市建造的170億美元工廠非常感到興趣。該製造工廠將在2024年投產。