台南殺警案凶嫌林信吾7日遭檢方起訴求處死刑，林信吾在偵訊過程稱犯案前有喝了6瓶350毫升啤酒，導致酒醉失控才殺警；檢方對此回應林案前確實有買酒，但血液尿液均無酒精反應，也沒有其他證據顯示有喝酒行為，此外林犯後還能製造斷點、消滅證據與搶劫，檢方認定根本精神狀況清楚，狠狠打臉林。

起訴書提到，林信吾自稱作案前「有喝酒」，導致自制力低而酒後失控，但檢方回應林在案前確實曾買酒，但警方逮人時已採血採尿，報告顯示無酒精反應，且沒有其他證據證明林有飲酒，此外林犯案後多次製斷點，甚至回土城高中清除犯罪痕跡，顯示精神狀況清楚，檢方不採信此說詞，依殺人、竊盜、強盜、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪提請公訴，並建請求處死刑。

起訴書中，檢方還原林嫌將2員警殺成重傷倒地後，竟然未對垂死的2人存有一絲一毫的憐憫，反而在現場恣意搜刮，盜走凃明誠的彈匣1個後揚長而去，將倒臥的2員警棄於烈日下曝曬等死，檢方不忍提到「2員警死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容」，認定林犯下「情節最重大之罪」。

此外，林信吾原本向檢警供稱，是不滿員警對他噴辣椒水才會抓狂連殺2警，之後又說是喝酒後無法控制，殺警當天一早喝了6瓶350毫升啤酒；檢方痛批說法反覆，根本是狡辯之詞，甚至直言「偵訊8小時，一點悔意都沒有」；法界人士表示，雖林嫌稱因喝酒才會殺警，但縱使受酒精影響，也要負該負的責任。

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