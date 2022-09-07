韓國海軍有2艘兩棲攻擊艦「獨島號」(LPH-6111)與「馬羅島號」(LPH-6112)，艦上需要合適的攻擊直升機。原本韓國政府傾向採用自製的KUH-1「完美雄鷹」(Surion)，改裝成陸戰隊版MUH-1「陸戰雄鷹」(Marineon)，但是這個方案的性能受到質疑。美國貝爾直升機公司(Bell Helicopter Textron)趁機推銷AH-1Z「蝰蛇」(Viper)，並且提出技術移轉的誘因。

韓國國民力量黨(PPP)國會議員韓起鎬表示，韓國國防採辦計劃管理局（DAPA）已收到來自貝爾公司的報價書，內容是建議與韓國宇航公司(Korea Aerospace Industries,KAI)進行技術合作，可以在韓國國內生產AH-1Z蝰蛇，類似於90年代以在韓國生產KF-16戰鬥機的模式。

韓起鎬的態度明顯是傾向支持這一方案，他表示這不是貝爾第一次向 DAPA提供技術轉讓，早在去年10月、11月份就發送了2份電子郵件到DAPA，但是被忽略了，表面理由是這些郵件沒有發給指定負責人。但主要原因還是當時韓國政府的主政策是國機國造。

韓國前任政府傾向採用自製的MKH-1「陸戰雄鷹」武裝型，但韓國陸戰隊批評它的性能不倫不類。(圖/DAPA)

DAPA在2021年4月宣布，將採用KAI的MUH-1「陸戰雄鷹」攻擊型，作為韓國海軍陸戰隊未來的攻擊直升機。然而，此話一出，立即引發韓國陸戰隊的反對，理由是性能不合適。

韓國陸戰隊第19任指揮官、退休中將李承道說：「我在2020年10月在國會上說過，陸戰隊不想要通用直升機的武裝版，而是需要機動性和生存能力強的專職攻擊直升機。」

KUH-1是韓國第1種全自製的通用型直升機，有著寬敞的機艙，可容納除2名飛行員以外的15名乘客，主要是人員運輸為主。雖然可以外掛武器，但是性能與專門的武裝直升機完全不能相比。首先，運輸直升機的機身很寬，使其更容易受到敵人火力的攻擊，其次，每小時279公里的最高速度，明顯低於蝰蛇的每小時 300 公里。

尹錫悅總統在競選期間，就表示「將為海軍陸戰隊配備具有作戰能力的武器」，被解讀為要翻案，改用其他更專門的武裝直升機，AH-1Z蝰蛇就顯得很有機會。

韓國國防部表示，他們會評估貝爾公司的提議，例如價格、技術轉讓、維護成本與便利性。