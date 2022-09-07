韓國現象級BL劇《語意錯誤》帶旺2位男主角朴栖含、朴宰燦的演藝之路，2人近日雙雙入圍「APAN Star Awards」的「最佳情侶獎」，並分別入圍「男子新人獎」與「人氣男演員獎」，《語意錯誤電影版》日前在韓上映，朴宰燦近日也積極打片，本週接受《出發！Video旅行》節目訪談時，直呼：「非常神奇，尤其我那時候還沒什麼自信，所以曾產生過『為什麼要來看我呢？』的想法。」並分享接演「尚宇」這個角色的猶豫與難處：「其實，BL類型通常不是會有所限制嗎？有稍微想像過角色的形象，也想過如果因此被定型該怎麼辦？再加上還要表現角色的情感，對我來說有些困難。尤其這個角色非常木訥，情緒沒有太大起伏，要在其中有限度地表現出來，因此感受到了難處。」

朴宰燦還在節目中秀出自己拍片時使用的劇本，除了可以看到他琳瑯滿目的標籤與筆記之外，更看見劇組成員在他劇本空白處所寫下的賀語，朴栖含便寫了：「叔叔真的很幸福，能和你一起拍戲。」至於朴栖含自稱「叔叔」的原因，「覺得叫哥有點難為情，所以才叫叔叔。我們剛見面沒多久，他就過來寫留言，因此才會這樣寫。由於我們人的戲份很多，拍攝空檔有許多可以聊天的機會，因此拉近了彼此的距離。」至於2人會不會一起進戲院觀賞《語意錯誤電影版》呢？朴宰燦則苦笑說：「我會單獨看，因為一起看會害羞，尤其我們已經一起看過幾次戲劇版，再一起看的話，真的會有點難為情。」也透露自己在看戲劇版時，一直有感到遺憾的地方，「不過電影版將會彌補我的遺憾之處」。

朴栖含受訪時坦言比起題材，更擔心他與朴宰燦的年齡差距：「我比宰燦大8歲，劇中則相差3歲。宰燦長得有如孩子般帥氣，讓我感覺在他身邊就像個叔叔一樣。過去在偶像活動時期就認識他，當時我們就曾以叔侄相稱。不過首次拍攝後，就沒有這些煩惱了。」即使現在已感受不到年齡差，但朴栖含依然透露有世代差異的瞬間，是來自歌曲與動畫片：「張娜拉前輩曾以歌手身份活動過，但他並不清楚。還有我喜歡《數碼寶貝》，但他完全不知道。」朴宰燦則回應：「我知道那首歌，只是不知道唱那首歌的是張娜拉前輩。《數碼寶貝》也真的不知道，因為我喜歡的動畫是《爆丸》。」即使甜蜜鬥嘴，但朴栖含依然稱讚對方：「雖然有差異，但宰燦比起他的實際年紀更加成熟，也有我值得學習的地方，他認真起來的樣子真的非常帥氣。」

《語意錯誤電影版》明（8日）在台上映。