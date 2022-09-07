歷經前後3任市長、延宕近10年的台中市西區聯勤招待所，將興建地上4層、地下3層「非營利組織與志工發展中心」，今年9月前動工，民間團體昨日在文化部文化資產局大門口抗議，認為新建工程應活化招待所，要求文化部將招待所暫列古蹟、公正審議。文化局表示，「局部保存、新舊共融」。

小民參政歐巴桑聯盟台中黨部主任陳怡萱說，台中市府應釐清監察院提問真相，若動工拆除美軍招待所，不僅毀壞文化資產，可能違法？文化局回應，建築雖具美式風格建築結構，但增改建部分眾多，尚未符合文化資產保存法指定登錄基準，經文資審議不指定古蹟、也不登錄歷史建築及紀念建築。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說認為，「真拆除、假保存」，新建工程採「新舊並融」可能也是口號，批評市府文資審議失能，要求文化部文資局將美軍招待所暫定古蹟、公正審議。

文化局表示，聯勤招待所原於7年前由社會局規劃拆除改建為「非營利組織與志工發展中心」，4年前民眾提報指定或登錄為文化資產，文化局依文化資產保存法相關規定列為暫定古蹟；於3年前完成「西區聯勤台中招待所建築物測繪及簡易調查研究」。

文化局指出，西區聯勤招待所建築雖具美式風格建築結構，但增改建部分眾多，尚未符合文化資產保存法指定登錄基準，因此附帶建議社會局以「局部保存、新舊共融」設計，保留此區植栽。

針對空間保存與活化再利用，社會局表示，經專家學者會勘評估結果，樹木也未符合老樹公告列管標準，然舊建築的保存應更多元原則下，同時因應民情並兼顧各方需求；參考文資審議建議，確立「局部保存、新舊共融」，縮減建物量體，樹木原地保留，舊空間新利用，兼顧活化舊建築與多元推動社會福利。