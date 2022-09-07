近來免治馬桶引發網路熱議，不過一名網友分享，其實台灣本來就有「廁所救星」，還大讚應該立法規定每間廁所都加裝。仔細一看，原來是公廁加裝了一條水管和沖洗器，讓人能夠如廁完直接就地清洗屁屁！

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享照片，不知何處的公廁除了常見的蹲式馬桶、垃圾桶以外，還另外加裝一條水管與沖洗器，民眾使用完廁所後可以直接將屁屁沖洗乾淨，讓原PO大讚，「在廁所有這個真的是如救星一般的存在…應該建議立法規定說廁所都一定要裝…」。

一名網友大讚沖洗器是廁所救星，直呼政府應該努力在每一間公廁都進行裝設。（翻攝自爆廢公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「裝免治真的不如裝一條這個，好用多了，洗屁股、洗馬桶都很棒」、「這是當你沒衛生紙時，可以手動來沖洗你的屁股」、「這個真的很好用，貫通彈有夠讚」、「我自己在家廁所也安裝一個沖地板或馬桶很好用」；不過也有人認為有問題，「我每次噴，結果手跟手把都是我的屎」、「沒在怕別人的屎水沾到蓮蓬頭跟管子？」、「難怪廁所很多牆壁 門上都會有屎彈都是這樣來的」。

另外還有人指出，由於宗教信仰關係，沖洗器在東南亞國家其實很常見，「越南、緬甸、柬埔寨這些看似比我們沒那麼發展的國家，但這裝置在他們的廁所都算是基本標配」、「印尼每間廁所都有」、「伊斯蘭廁所都這樣」。