楊祐寧以《華燈初上》入圍男主角獎。（Netflix、百聿數碼提供）

劉品言以《華燈初上》入圍女配角獎。（Netflix、百聿數碼提供）

謝瓊煖以《華燈初上》入圍女配角獎。（Netflix、百聿數碼提供）

章廣辰以《華燈初上》入圍男配角獎。（Netflix、百聿數碼提供）

郭子乾以《茶金》入圍男主角獎。（公視提供）

温昇豪以《茶金》入圍男主角獎。（公視提供）

薛仕凌以《茶金》入圍男配角獎。（公視提供）

「第57屆金鐘獎」今年首度將電視綜藝與戲劇將分開舉辦，典禮分別在10月21和22日舉行，今（7日）下午揭曉入圍名單，今年戲劇類獎項競爭空前激烈，公視與客委會合作的《茶金》入圍16項是大贏家，今年改攻戲劇類的《俗女養成記2》入圍15項，眾所矚目的《華燈初上》則入圍11項，林心如和楊謹華毫無懸念雙雙入圍女主角獎，劉品言、謝瓊煖也同台角逐女配，「成哥」楊祐寧入圍男主角獎，並同時以《良辰吉時》入圍迷你劇集男主角獎。

《俗女養成記2》女主角、金馬影后謝盈萱同時以《四樓的天堂》雙料入圍女主角獎。歌仔戲天王小生陳亞蘭更如願以《嘉慶君遊台灣》角逐戲劇類「男主角獎」。去年雙料視帝薛仕凌今年再度以《茶金》、《良辰吉時》分別入圍戲劇類及迷你劇集男配角。

戲劇節目女主角獎入圍者除了《華燈初上》兩位「媽媽」林心如、楊謹華毫無懸念一起入圍，謝盈萱更以兩部戲同時入圍，《國際橋牌社第二季》的范宸菲則以黑馬姿態竄出。《茶金》女主角連俞涵沒能入圍，被網友公認是該獎項最大遺珠。正在忙著製作新戲《有生之年》的林心如表示：「謝謝評審看到我們的努力，給予《華燈》肯定，未來會製作更多更精良的作品帶給大家。」7度入圍金鐘獎、第5度入圍女主角獎的楊謹華，正在廣東拍《唐人街探索》，拍到凌晨才收工的她一睡醒就接到入圍好消息，忍不住激動喜極而泣，「謝謝金鐘獎評審讓我再次被這樣的溫暖包圍，期待《華燈》收穫滿滿，劇組每一位都是最棒的！」

謝盈萱表示，「感謝辛苦的評審們，感謝陳長綸、嚴藝文兩位導演，陳芯宜導演，兩部作品裡面都有女性的眼睛，謝謝三位導演用他們有深度且溫暖的視角深愛自己作品裡的每位表演者，真的非常感謝評審們感受到我們用盡全力的努力！特別要謝謝我的對手演員，秋生哥與藍葦華，因為你們的強勁的表演能力帶領我到不一樣的地方。太多的感謝！太多太多！」

以《華燈》入圍戲劇節目女配角獎的劉品言表示：「真的超開心可以跟《華燈》團隊以及我最愛的光女團一起走紅毯，是大家的力量讓《華燈》閃閃發亮，謝謝。」同樣入圍該獎項的「阿季」謝瓊煖表示：「「這次能以《華燈》的阿季入圍，真的很高興、很高興！在公布名單的時候大家在『光』的群組一直很嗨，小豪一直在公布誰入圍誰入圍，大家都很開心非常開心！開喝先啦！但是一想到頒獎典禮那天，我心臟就爆炸了啦，緊張死了！太刺激了」。入圍男配的章廣辰也說：「謝謝《華燈》幕前幕後所有演職人員的幫忙，謝謝金鐘獎和評審們的鼓勵，讓我媽媽很開心，謝謝。」

《茶金》兩位男主角郭子乾、温昇豪同時入圍男主角獎項，與《逆局》的朱軒洋、已故的《斯卡羅》男主角查馬克·法拉屋樂、楊祐寧及陳亞蘭角逐視帝。温昇豪表示：「謝謝評審對《茶金》青睞，也謝謝《茶金》工作團隊，「能跟郭哥、仕凌、李杏一起入圍個人獎項很開心，也是莫大榮幸。最開心是《茶金》被關注到，會更努力希望拍出更好的作品」。郭子乾也很開心可以入圍，他說完全沒想到能入圍男主角，要特別感謝公視、客委會、林君陽導演及瀚草影視的製作人湯昇榮，「開心幕後工作人員入圍很多獎項，且與温昇豪、李杏、仕凌可以一起入圍金鐘獎」。楊祐寧則說是「Double的謝謝」，然後就淡定地繼續去陪女兒了。

以《逆局》入圍男配角獎的李銘順表示：「天呀！每次大小獎項公布，我都在高爾夫球場！真的不知道今天公布金鐘入圍名單，接到經紀人電話通知時，我正在打高爾夫球，真的是太開心了啦！今年的影視作品都很強，當然各作品的演員們也都演技超棒，本次有機會入圍，已經超級開心。另外也聽到軒洋入圍男主角，在同一劇組太替他高興了。」

以《茶金》入圍女配角獎的李杏表示，演員所付出一切的努力跟壓力都是為了能夠呈現讓觀眾能感動滿意的作品，謝謝金鐘獎給了她這樣的肯定，「謝謝茶金，入圍16項實在太拉風！好榮幸能身為其中一員。接下來的一個月，我就要開始為紅毯第一美繼續努力摟，大家典禮見」。

近年演技大受好評的蔡淑臻，今年以《我是自願讓他殺了我》入圍，將與邵雨薇、林辰唏、王渝萱、余佩真角逐迷你劇集女主角獎，蔡淑臻表示：「我很開心～很開心之餘好擔心借不到衣服。」