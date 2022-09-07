盧秀燕啟動為期兩天的「和平專案」，親自關懷環山當地居民視察建設，並指示持續推展低碳旅遊。（台中市政府提供）

和平區環山獵人登山步道總長度約2.5公里，過去是泰雅族人狩獵古獵徑！市府觀旅局以環境永續方式建置，並參考部落耆老口述故事，營造古獵人生活場景；市長盧秀燕啟動和平專案，7日特到場關心步道工程進度，盼完工後吸引人潮造訪成為台中觀光新亮點。

盧秀燕啟動為期兩天的「和平專案」，親自關懷環山當地居民視察建設，第一天就到環山部落視察「環山獵人登山步道」工程建置進度。盧秀燕說，這次步道建設不僅滿足地方需求、活絡周邊觀光，更能推廣保存原民部落文化；並指示持續推展低碳旅遊及提供市民休憩運動空間的重要性。

觀旅局表示，該局近年來積極推動梨山地區觀光發展，包含開發環山部落的「環山獵人登山步道」、補助辦理「跨年行銷宣傳計畫」、「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」、輔導「民宿合法化」等，其中「環山獵人登山步道」工程分為兩案逐年進行，總工程費共計5900萬元。

環山部落步道以減量設計、環境永續方式建置，並設有導覽解說系統及休憩節點，其中更參考環山部落耆老口述故事，營造古獵人生活場景；像是淨化之地、半穴居遺址群落及獵人競射箭競技場，都是未來山友旅客必定要探尋走訪的景點，也是部落寓教於樂及文化傳承的據點。

梨山地區向來是旅客的夏季避暑聖地之一！觀旅局強調，步道完工後除可做為推廣文化旅遊，更可進一步串聯周邊如武陵農場、雪霸國家公園及福壽山農場等知名景點；搭配補助辦理「跨年行銷宣傳計畫」、「台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」等，讓梨山地區觀光資源更完整，吸引愛好生態山林與人文的遊客到訪帶動梨山地區觀光產業發展。