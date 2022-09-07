西向快速公路台76線永興至文津路段新建工程，2020年6月30日開工，今日上午公路總局總工程司鄧文廣、彰化縣副縣長林田富等和西部濱海公路北區臨時工程處集營造團隊等，一同祈福；完成高品質的道路，9月7日下午3點開放通車。（公路總局提供／吳敏菁彰化傳真）

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程全長約21公里，計分4標進行施工，計畫經費195.5億。永興至文津路段為第1標工程，總長3.7公里，沿線經過芳苑鄉永興村、五俊村及文津村， 4月25日竣工，並已完成通車勘驗程序確認通車路段符合行車安全與順暢之要求，9月7日下午3時開放通車。

公路總局表示，新開放通行路段，沿線快車道速限70公里，側車道速限40公里，其中彰121路口禁止行駛大貨車，請用路人遵照交通標誌行駛，注意行車安全。全路段為平面道路，車道配置雙向六車道(單向各二快車道及一慢車道)，其中快車道與慢車道採實體分隔，除可保護慢車道用路人之行車安全，更可維持快車道服務水準。

公路總局表示，東西向快速公路台76線永興至文津路段新建工程，2020年6月30日開工，今日上午公路總局總工程司鄧文廣、彰化縣副縣長林田富等和西部濱海公路北區臨時工程處集營造團隊等，一同祈福；完成高品質的道路，提升彰化125萬縣民的交通便利，未來全線完工對中科二林園區、彰化區域發展及觀光效益。

公路總局表示，開工迄今2年2個月，如期如質順利完工，提供用路人更便捷安全的運輸服務。全線預計2026年12月完工，串聯國道1號、國道3號高速公路及省道台61線西部濱海快速公路等三條南北運輸之快速路廊，建構完整之快速交通路網，可加速芳苑工業區、二林精密機械園區、中科二林基地等新興工業園區開發，以及串連彰化及南投縣境內工業區，提供貨物集散及工作旅次服務，促進彰化西南角觀光產業及區域均衡發展。