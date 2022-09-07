美股勞工節假期後開市又領跌，台股7日殺盤再起，外資擴大賣超，匯出力道不變，且國際美元續強，拖累新台幣貶值壓力大增，站上30.9元價位，終場收在30.928元兌1美元，續創近三年新低，貶值1.82角，為逾三個月單日最大跌幅，已連五個交易日收跌，台北外匯經紀公司交量14.43億美元。

外匯交易員指出，美股反應高通膨、聯準會鷹派升息、經濟衰退、對歐洲能源危機等利空，恐慌情緒未除，且美債殖利率續衝高，一樣由科技股領跌，四大指數全墨，台股開低震盪大跌267點至14,410點，新台幣也跟著續跌。尤其外資擴大賣超台股177億元，並加速匯出回防美元，及國際美元指數又漲回110之上，使得新台幣貶值壓力更重，連闖30.8元及30.9元二關，加速靠向31元。

外匯交易員認為，外資落跑看來短線不易反轉，且美元持續強勢下，主要貨幣都在跌，央行只能維持適度進場調節阻貶，或許不會全力堅守30元價位，預料中秋節前有機會測試31元大關。