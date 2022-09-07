消費性電子需求崩盤，供應鏈壟罩在庫存調整壓力之下，國巨（2327）受惠於高階利基型產品比重拉升至75％，力抗不景氣，8月營收以101.76億元守住百億大關，僅月減2.3％、年增3.8％；電子業景氣盛極而衰，國巨單月營收已連續半年交出百億成績單。

由於業績維持高檔，國巨8月以來懶理不景氣，大力買進庫藏股，第16度庫藏股累計已經買回8,808張，相當於執行率達80.1％，本次庫藏股截止日為11日，距離達陣僅差2,192張，國巨庫藏股執行率可望三度挑戰100％執行。

7日盤後國巨公告8月營收，自結合併淨營收為101.76億元，單月營收較上月減少2.3％，但較去年同期增加3.8％；累計前八月自結合併淨營收為820.79億元，較去年同期增加15.5％。

國巨強調，受到標準型產品庫存及終端需求持續調整中的影響，使得8月份合併營收較上月減少，但公司利基型產品的訂單仍維持穩健動能。

由於全球疫情、中國封城、通貨膨脹及國際局勢等不確定性因素仍高，公司將會密切關注市場供需狀況，審慎應對業績及營運展望。