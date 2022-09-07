中美晶（5483）公告八月營收，合併營收達74.6億元，月增長7.1%，年增長28.1%；中美晶今年一月至八月累計合併營收達534.7億元，較去年同期成長20.1%。中美晶旗下的半導體子公司環球晶（6488）今日亦公告八月營收，合併營收達62.7億元，月成長9.6%，年成長21.8%；環球晶圓今年一月至八月累計合併營收達458.4億元，較去年同期成長14.6%。中美矽晶與環球晶圓整體營運表現亮眼，八月合併營收刷新歷史紀錄，雙創新高。

環球晶董事長徐秀蘭日前法說會上表示，矽晶圓需求熱潮將一路延續至2023年，環球晶產能滿載運作，客戶端為確保供貨無虞，搶著簽長約綁料的數量正持續增加，截至6月底，客戶預付給環球晶的款項已達新台幣189.92億元，比去年底增加20多億元。

據了解，環球晶在Brownfield項目擴張，於台灣、日本與南韓三地的四座12吋矽晶圓廠將進行去瓶頸擴充，產能可望因此增加10％至15％，預計可陸續於明、後年開出。公司預期在2022～23年斥資約8～9億美元來擴增12吋的Brownfield矽晶圓產能。而預計Brownfield的投資將支撐公司在未來2年產能年複合成長率達5％至7％，以因應半導體需求並超越同業。