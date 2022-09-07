「第57屆金鐘獎」今（7日）揭曉入圍名單，最大爆點莫過於陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》中「嘉慶君」一角，入圍戲劇節目男主角獎，將和《逆局》朱軒洋、《斯卡羅》查馬克法拉屋樂、《茶金》郭子乾、《華燈初上》楊祐寧、《茶金》温昇豪搶視帝寶座，是57年來第一次。不過也有部分觀眾為沒入圍的演員和作品抱屈，「沒王淨太扯了吧」、「火神到底怎麼報的」。

本屆金鐘入圍名單於今（7日）公布，在PPT版上也掀起無數討論，「今年真的都很猛，但同時也有好多遺珠」，演員獎項上外型清新的王淨觀眾緣不錯，主演的劇集《比悲傷更悲傷的故事：影集版》一舉入圍男、女主角及男、女配角，但女主角王淨卻落空，讓許多網友為她抱屈，「王淨比悲傷竟然摃龜」、「覺得她演得蠻自然」、「真的是王淨比悲傷更悲傷的故事」。

另一位呼聲高的遺珠是《茶金》女主角連俞涵，「茶金沒女主！？」、「茶金沒女主太誇張了吧」、「連俞涵真的超級大的遺珠」、「連俞涵沒入圍真的誇張」、「還我連俞涵」、「茶金只有女主角沒入圍，其他全都有」、「在等俞涵的說…」。

王淨在限時動態恭喜入圍者。（圖／王淨Instagram）

而王淨今在限時動態表示：「恭喜所有比悲傷更悲傷的故事的寶寶們，你們是最棒的」，心情不受影響，仍然為有入圍的同事們感到開心。連俞涵則停留在昨日分享爬山的貼文，對金鐘沒有相關表示。

本次金鐘獎競爭激烈，不少網友仍相當期待「導演獎好激烈啊」、「這屆很讚」、「雞皮疙瘩狂冒」、「亞蘭耶！男主角」、「謝盈萱！超厲害」、「戲劇名單是想嚇死誰」、「火神沒入圍真的問號」、「今年評審可能要帶球棒開會了」。