黃姓男子不滿潘姓前女友提議分手，除持續以撥打電話予潘女外，並前往潘女住處盯梢、守候騷擾，足以影響潘女日常生活或社會活動，事後更向對方家人恫稱「要對你們不利」，為保護被害人及家人，檢警介入偵辦後，向法院聲請羈押獲准。

屏檢指出，黃男多次跟蹤騷擾，但潘女仍明確告知要分手，黃男為求復合，先對潘父恫稱要對潘女不利，4日下午更持破壞剪至女方住處破壞紗門，擅自進入將她手機摔毀，並以手掐住潘女脖子，手持菜刀抵住潘女脖子，以如不願復合就讓你死等語相脅。

黃男見潘女無反應，隨即手持玻璃瓶敲打潘女後腦杓，持續以如不願復合就要讓黃女家破人亡，以及我就先殺了妳再自殺等情詞，令潘女心生畏懼且受有身體多處傷害。

檢警接獲報案認為，黃男已涉犯傷害、恐嚇、強制、攜帶凶器跟蹤騷擾等犯行，且犯後仍否認部分犯行，毫無自省悔過之意，並為保護被害人及家人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，訊後已向屏東地院聲請羈押獲准。