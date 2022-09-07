近期新冠疫情驟升溫，加上全球通膨等狀況，加上不少人長期受到經濟、工作或各種壓力所苦，心理壓力逐漸升高，第一步影響的便是睡眠品質。不少人心中千頭萬緒難以解開，選擇吃安眠藥，但這終究並非處理失眠的最佳解。

北市立聯醫仁愛院區精神科護理師呂欣錞表示，現代人生存在變動不安疫情肆虐的環境中，及生活和工作的高壓下，身體疲憊不已，但躺在床上卻翻來覆去無法入睡，但吃安眠藥不是處理長期失眠的好方法，只有在失眠很嚴重，時間又持續比較長的狀況，並在專業醫生的指導下才考慮藥物治療。

知名睡眠學者亞瑟斯皮爾曼教授（Arthur J. Spielman）提出「3P模型」，可以讓我們理解失眠的發生、發展和持續過程。3P模型假設失眠的發生和維持是由3個特定因子的累積超過發病閾值導致的，3個因子分別是前置因子、誘發因子和持續因子。

●前置因子：讓人失眠的先天因子，包含容易失眠特質、生理上睡眠系統的特性，或者心理層面及人格特質，例如易焦慮、較敏感或完美主義、掌控性較重的特性者。

●誘發因子：導致失眠開始發生的事件，外來因素最常見是壓力事件，包括疾病、工作壓力、人際衝突、災難、喪親等負面壓力事件或升官、發財、結婚、生子等正向壓力事件，都會誘發清醒系統，在這些狀況解除或者產生適應性後，就會恢復。

▸持續因子：讓短暫失眠延續成長期失眠的因素，包括由失眠帶來的不良睡眠行為（例如：睡不著起來滑手機看電視），或者長久存在的睡眠錯誤觀念（例如：睡前喝酒可以幫助睡眠）等。擔心失眠會影響工作效率，又害怕身體健康受到損傷，導致心理負擔越來越重，加劇失眠問題。

因此，想要睡得好，簡單來說就是「作息要規律、身體要夠累、身心要放鬆」。自我覺察（self-awareness）是指有意識地知道或感受到自身現在的情緒、想法、行為，及身處的環境，是一種專注於當下的能力。

呂欣錞說明，提升自我覺察力可幫助我們更明白的知道此時此刻，回到當下要做的事情。例如晚上10時躺在床上睡覺時，心裡的感受是什麼？大腦還在想什麼？是在焦慮明天或未來的事情而停不下來嗎？還是不斷地憂慮今天或過去做過的事、說過的話、遇到的人呢？適度的覺察力可以讓我們將專注力回到自身，保持開放、不評判和接納的態度，將思緒轉移，大腦會知道睡覺的時間到了，而進入睡眠。透過每天有耐心的練習，可以提升自我覺察力進而改善睡眠。

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