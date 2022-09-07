馬來西亞超人氣網美蕭佩兒(糖糖)，擁有亮麗外表和誇張魔鬼身材，不過她的穿搭一向敢脫敢露，且逼近走光邊緣照片不在少數，招致不少批評聲浪，不過這為她贏來「大馬波神」的封號，IG更是飆破1872萬追蹤。近日她更曝光一段15秒片，現身停車場大吃香蕉，更掀衣滑出南半球的下緣。

蕭佩兒6日在IG公開一段影片，可見到她穿著高領短版上衣，搭配一條粉紅單寧寬長褲，一放眼望去，性感S曲線便是停車場好風景，不過最值得注意的是，她刻意將衣服下緣往上掀，露出雪白車頭燈和纖細蠻腰，完全不在意他人眼光，在15秒的影片中盡情做自己，短短一天時間就超過195萬的觀看次數。

蕭佩兒上衣向上摺時，露出南半球下緣。(圖/蕭佩兒 IG)

不只如此，蕭佩兒還在停車場，做了一項大膽之舉，影片中，她先含住一大半香蕉，接著連根咬起，並將頭向後仰；隨後向前走了幾步，不過似乎無法一次在嘴裡塞太多東西，便改為以手輕握香蕉，結束兒童不宜的動作後，她還回眸對鏡頭一笑，並也在IG說明「這是我最愛的零食」，辣眼睛片段讓人狂噴鼻血。

蕭佩兒手握香蕉回眸一笑，還表示這是她的最愛零食。(圖/蕭佩兒 IG)

15秒片一公布後，本就愛蕭佩兒火辣風格的粉絲，立刻湧入留言：「還是南半球好看」、「暴跳的下半球」、「老婆非常漂亮性感，我非常喜歡呦」、「穿這件衣服夠辣」、「看妳的影片都好快樂」、「香蕉果然是最美味的食物」、「天殺的性感」、「不錯，身材跟動作都很棒」，影片上傳不到一天，就有1700條留言讚美。