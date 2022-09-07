日前由於BURBERRY現任創意總監Riccardo Tisci，合約將於2023年初期滿，近期最熱議的話題便是品牌未來新熱設計師人選，但人選尚未確定之際，官方無預警地宣布由全智賢擔任最新品牌大使，同時也是韓國首位女性品牌大使，與南韓足球球星孫興慜成為BURBERRY家族的一員，並於官方形象照中釋出三套秋冬穿搭，在網路上引起一波討論，也讓全智賢的粉絲們紛紛驚呼「姐這麼多年依舊是姐」、「狀態保持得太好了」

全智賢日前被官宣成BURBERRY品牌大使，以經典風衣造型亮相。（BURBERRY提供）

因《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等熱播韓劇、電影而變得家喻戶曉的全智賢，近期也以《智異山》、《屍戰朝鮮特別篇：雅信傳》等影劇作品再度引起話題，而他知性優雅的風格也深入人心，也因此成為各界心中的廣告寵兒。在此次在BURBERRY品牌官宣的形象畫報中，她以品牌秋冬新裝亮相，包含經典卡其色風衣搭配黑色長靴，搭配品牌標誌性的格紋TB 水桶包，以及全黑俐落的裙裝搭配駝色LOLA手袋，最後一套連身褲造型搭配優雅 Frances 包以及幹練的包頭，展現十足的女王氣場，對於新身份她十分開心地表示「Burberry 是一個充滿英國歷史的知名品牌，致力於在變化萬千的時代中進行創新，並同時保留長久以來的傳統，這也是我以演員身份試圖傳遞給觀眾的理念。」

全智賢以黑色喀什米爾高領毛衣和黑色細緻羊毛裙，搭配絎縫真皮 Lola包。（BURBERRY提供）

迷你皮革 Frances 包（暗土褐棕色），7萬9000元。（BURBERRY提供）