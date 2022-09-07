「滿街美髮店，為何這間特別貴！」有男子在臉書PO文詢問，台中有間新開的「越式洗頭」標榜美容加全餐共1500元，網友卻歪樓表示「這是不能說的秘密」、「不只洗頭可能連身心靈都洗了」，不過另外有網友幫解釋認為，大部分的人都沒去過才亂想，「越式有泡腳按摩敷臉，茶水點心啊！當然要1500啊」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他好奇在台中一般洗頭約150元至250元，就算到百貨公司最多500元至700元，憑什麼「這家」要1500元；從原PO上傳的圖可見，此店家外層貼著3層樓高的正面招牌寫著「越式洗頭」，再放上1張穿著越南服飾的美女照片，另外，在店家的2側柱子標註著「美容+全餐1500元」。

男子在在街頭看到越式洗頭「洗髮＋全餐1500元」，比多數美髮店還貴，讓他有些疑惑。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛歪樓留言表示，「洗頭還有全餐？」、「key word在『全餐』好嗎」、「因為要坐飛機去越南洗頭」、「這是不能說的秘密」、「因為他是全餐、包套的」、「不要問水很深的」、「洗的頭尺寸不同啊」、「不只洗頭可能連身心靈都洗了」、「越式簡單越是不簡單。不簡單當然貴囉」。

不過另外有網友幫解釋，「全餐應該是有包括刮鬍子、掏耳朵，還有剪指甲、洗臉和按摩的服務」、「越南洗頭真的很舒服」、「全餐啊！修手指甲、腳指甲、修臉、挖耳、洗臉洗頭、再加上點按摩，讓你不用跑去越南洗，高雄才1200」、「看留言大部分的都沒去過，越式洗髮有泡腳+按摩+敷面膜」、「越式有泡腳按摩敷臉，茶水點心啊！當然要1500」。

男子在在街頭看到越式洗頭「洗髮＋全餐1500元」，比多數美髮店還貴，讓他有些疑惑。（翻攝自臉書爆廢公社）

據了解，越式洗頭在越南盛行已久，其消費金額卻僅約新台幣300元到400元，服務內容包含洗頭、洗腳、修指甲、掏耳朵、刮鬍子、小黃瓜敷臉和全身按摩，因此，當越式洗頭來台灣發展，除了台中、台北、高雄跟桃園等地都有越式洗頭店。

另外，從該越式洗頭臉書粉專可見，不只有台中分店，另外台北店標榜身材姣好的年輕越南辣妹提供服務，不僅穿著連身短裙、黑絲襪，甚至還有低胸爆乳幫男客人按摩加洗頭等美容服務。