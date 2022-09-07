立法院民進黨團總召柯建銘今爆料，幾個月前，前台北市副市長黃珊珊曾想過去選台北市長後，要讓前新竹市副市長沈慧虹接任台北市副市長。國民黨政策會前執行長蔡正元下午在臉書揶揄，黃果然是小英的好女孩，肥水不落小英外的田。

蔡正元表示，2016年民進黨主席蔡英文拒絕提名當時仍為黨籍台北市議員的高嘉瑜，反禮讓當時為親民黨籍台北市議員的黃珊珊選台北市港湖區立委，弄得高跑去民進黨中央黨部哭鬧，黃根本就是小英的女孩。

蔡正元說，當時黃珊珊獲得蔡英文賞識，兩人的關係距離遠比高嘉瑜近，黃政治骨子裡變得非常綠，知恩圖報，也從不敢對蔡說重話，這種小英女孩的歷史記錄應該要好好展現一下。

蔡正元表示，如今黃珊珊向民進黨建議，自己去選台北市長時，就由沈慧虹接副市長，後來沈接替前新竹市長林智堅當代理新竹市市長，再接著由民進黨提名參選新竹市長，黃的好意才沒成真。

蔡正元說，黃珊珊出身新黨，後來投入親民黨，再投靠民進黨和蔡英文，接著再投入柯文哲陣營，但又看不起民眾黨，只用無黨籍身分選台北市長。

蔡正元揶揄，黃珊珊一方面忙著當好當滿小英女孩角色，要找另外一個小英女孩沈慧虹來接台北市的副市長，果然是小英的好女孩，肥水不落小英外的田。