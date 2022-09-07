黃子佼、Lulu主持的《婚禮歌手》首次報名金鐘就獲評審青睞，入圍「綜藝節目」與「綜藝節目主持人」2項大獎。（東森綜合提供）

黃子佼、趙岱新主持的《＃T-POP 我們聽大的！!》入圍綜藝節目獎。（TVBS提供）

第57屆電視金鐘獎入圍名單今（7日）揭曉，黃子佼與徒弟Lulu主持的《婚禮歌手》入圍綜藝節目主持人獎，因Lulu同時也以《綜藝大熱門》入圍該獎項，黃子佼直接點名她是最大勁敵；對於將與舊愛小S一同競爭主持人獎，曾為《熙娣想聊》首集嘉賓的他幽默說：「恭喜恭喜，是不是拿我那一集去報名啊？」不過，許多人說娶某前生子後，運勢特別旺，就看剛升格奶爸的黃子佼今年是否能順利抱回獎座。

金鐘常客黃子佼今年再度入圍，他和Lulu主持的《婚禮歌手》，節目實際為新人規劃和執行婚禮，並邀請知名歌手為新人獻唱祝歌，節目首次報名就贏得評審青睞，入圍「綜藝節目」與「綜藝節目主持人」2項大獎，黃子佼開心說：「《婚禮歌手》真的不錯唷，我喜歡，謝謝評審也喜歡。」

除了《婚禮歌手》入圍以外，他擔任製作人、主持人的《＃T-POP 我們聽大的！!》同時入圍了「綜藝節目獎」，他表示：「《＃T-POP 我們聽大的！!》與一般音樂節目略為不同，將音樂拉大，讓創作實境與史料文化呼應，很需要兩年做一季，才能真的為臺灣流行樂做記錄。期待未來有金主或補助。謝謝電視台支持，謝謝評審鼓舞，謝謝幕後幕前幫手。入圍真的非常合理，哈哈哈。」

另一名主持人趙岱新知道節目入圍後，興奮表示：「《＃T-POP 我們聽大的！!》是我第一個主持的大型音樂節目，看到那麼多音樂人參與其中，可以跟著佼哥還有團隊一起努力、學習，我感到非常榮幸，很開心《＃T-POP 我們聽大的！!》入圍。」